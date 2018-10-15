Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Köyde hiçbir zaman hırsızlık olayı yaşanmadığını söyleyen vatandaşlar, gönül rahatlığıyla ürettikleri süt ürünlerini sakladıklarını söyleyerek, açıklamalarına şunları ekledi; 'Dedelerimizden gelen bir gelenek. Mağarayı soğuk hava deposu gibi kullanıyoruz. Peynirler burada kaldıkça daha lezzetli oluyor.'
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti
Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü
Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum