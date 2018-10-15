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Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde yer alan Kayadelen Köyü'ndeki 2 katlı mağara, bölgenin en sık uğranan noktaları arasında yer alıyor. Kunav Mağarası'nı bu denli vazgeçilmez kılansa mağaranın sıcaklığı. Yaz ayında da kış ayında da sıcaklığı 2-3 derece olan mağara, köyde yaşayan vatandaşlar tarafından ürettikleri süt ürünlerini muhafaza etmek için kullanılıyor. Hazırlandıktan sonra mağaraya taşınan ürünler ihtiyaç halinde bırakılan yerden alınarak kullanılıyor.

Köyde hiçbir zaman hırsızlık olayı yaşanmadığını söyleyen vatandaşlar, gönül rahatlığıyla ürettikleri süt ürünlerini sakladıklarını söyleyerek, açıklamalarına şunları ekledi; 'Dedelerimizden gelen bir gelenek. Mağarayı soğuk hava deposu gibi kullanıyoruz. Peynirler burada kaldıkça daha lezzetli oluyor.'

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Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar, ürettikleri süt ürünlerini korumak için mağarada muhafaza edip, belirli dönemlerde ihtiyaca göre çıkarıp tüketiyor. Yöre sakinleri, hazırladıkları peynir ve tereyağlarını sıcaktan korumak amacıyla Kayadelen Köyü yakınlarındaki Kunav Mağarası'nda saklıyor. İki katlı mağaraya bırakılan süt ürünleri ihtiyaca göre çıkarılıp tüketiliyor.
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Kayadelen köyü sakinlerinden Hüsamettin Apak AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerin yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında da dona karşı korunduğunu söyledi. Mağarada yılın her mevsiminde sıcaklığın 2- 3 derece olduğunu aktaran Apak, "Dedelerimizden gelen bir gelenektir. Kışlıklarımızı, peynirimizi ve yağımızı burada muhafaza ediyoruz. Mağarayı soğuk hava deposu gibi kullanıyoruz. Burada saklanan peynirler kaldıkça daha daha lezzetli oluyor."
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Mağaraya bırakılan süt ürünleri için herhangi bir önlem almadıklarını dile getiren Apak, "Mağaraya bıraktığımız peynirler için herhangi bir bekçi veya önlem almıyoruz çünkü buralarda şimdiye kadar hırsızlık olayı olmadı." dedi. İbrahim Apak da kışlık erzağın tümünün buzdolaplarına sığmadığını belirterek, "Mağara köye çok yakın olduğundan ihtiyaç duyuldukça rahatlıkla gidip ürünlerimizi alabiliyoruz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
muş Varto Kunav mağarası

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