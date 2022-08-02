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Gelin arabası süsü verdikleri otomobille silahlı saldırı düzenlediler

02.08.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gelin arabası süsü verilmiş bir araçla gelen saldırganlar, oto tamircisi H.Y., iş yerinin önünde kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda H.Y. ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

Adana'daki silahlı saldırı dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerini kapatmaya hazırlanan H.Y., gelin arabası süsü verilmiş araçtan inen kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Rastgele iş yerine ateş eden şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği H.Y. ise kanlar içerisinde kaldı.

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Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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