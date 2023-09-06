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    4. Gelin ve damadın düğün dansı olay yarattı! Gelin alkolü fazla kaçırınca figürleri herkesi şaşırttı

    Gelin ve damadın düğün dansı olay yarattı! Gelin alkolü fazla kaçırınca figürleri herkesi şaşırttı

    06.09.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Düğün töreni sırasında gelin alkolün etkisiyle müziğin ritmine kendisini kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Natalie Sanders isimli gelin düğün dansını sosyal medyadan paylaşınca TikTok’ta viral olmayı başardı. Gelinin dansına sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyada 28 bini aşkın takipçisi bulunan Natalie Sanders sık sık özel hayatından detayları sunuyor. Sanders son olarak ise davetlileri şaşkına çeviren düğün dansını, “Düğününüzde çok fazla içki içtiğinizde” notuyla paylaştı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Sosyal medya kullanıcıları tarafından 10 milyondan fazla izlenen görüntüler sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Gelinin kucak dansını beğenenler kadar düğün töreni için uygun bulmayanlar da vardı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bugünlerde düğünler çok kaba ve iğrenç hale geldi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne kadar utanç verici. İnsanların hiç utanması yok.” yorumunu ekledi.

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    sosyal medya tiktok Dans

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