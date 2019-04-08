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Gelincik Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'in turizm kentlerinden Mersin'de, Toros Dağları'nın eteklerindeki Gelincik Tepesi, deniz manzarası eşliğindeki elverişli arazisiyle yamaç paraşütüyle ilgilenen uçuş tutkunlarının gözdesi haline geldi. Yenişehir ilçesinin Emirler Mahallesi'nde bulunan tepe, kentin uygun iklim koşulları sayesinde yamaç paraşütü yapan sporculara ev sahipliği yapıyor.

Gelincik Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e gelen sporcular, kenti kuş bakışı gören Gelincik Tepesi'nden kalkış yaparak, gökyüzüne yükseliyor. Deniz manzarası eşliğinde havada süzülen uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.

Sporculara birçok avantaj sunan Gelincik Tepesi, elverişli arazi yapısıyla da acil iniş noktaları açısından kolaylık sağlıyor. Gelincik Tepesi, iklimi ve arazi şartlarının uygunluğuyla, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere dört mevsim uçma imkanı sunuyor.

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

'MUAZZAM BİR ORTAM'

Bursa'dan kente gelen Kerem Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için eşsiz kolaylıklar sağladığını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır uçtuğunu belirten Dinçer, "Gelincik Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Gelincik Tepesi zaten merkeze yakın bir noktada. Yamaç paraşütüne ilgi duyan herkes rahatlıkla gelip, uçabilir." diye konuştu.

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

Dinçer, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentte düzenlenen "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmaları 1. Etabı"nın da çok keyifli müsabakalara sahne olduğunu aktardı.

'ŞEHİR MANZARASI AYAKLARINIZIN ALTINDA'

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

Muğla'dan gelen Tolga Özkaynak da Gelincik Tepesi'nde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun süredir yamaç paraşütü yaptığını, Gelincik Tepesi'nde de ilk kez uçma deneyimi yaşadığını ifade eden Özkaynak, şöyle konuştu:

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

"İlk kez geldiğimiz için 'Acaba uçabilir miyiz?' yönünde çekincelerimiz vardı. Geldik ve gördük ki gerçekten çok muazzam bir ortam, doğası harika. Şehir manzarası ayaklarımızın altında. Buranın her hava yapısına uygun take off (kalkış) yapısı var. Doğu yönünden ve denizden gelen rüzgarı da karşılıyor. Bence gayet güzel bir bölge. Zaten yamaç paraşütü hızla gelişen bir spor. Burası da bayağı rağbet görüyor."

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

Özkaynak, Gelincik Tepesi'nin ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.

Şırnak'tan gelen Osman Orak da bölgenin uçuş yapmak isteyenler için risk oluşturmadığına işaret ederek, güvenli uçuşlar yapılabildiğini kaydetti.

Orak, bölgenin son dönemlerde gözde bir nokta haline geldiğini anlatarak, ilginin ilerleyen yıllarda daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi. (AA)

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

gelincik_tepesi_yamac_parasutu

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mersin Gelincik Tepesi

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