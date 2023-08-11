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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? 11 Ağustos 2023 puan durumu

11.08.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismin kim olduğu tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı programda bugün haftanın final günü yaşanıyor. Verilecek olan puanların ardından bir kişi 7 altın bileziğin sahibi olurken bir kişi elenecek. Peki, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Haftanın son gününde yapılacak olan son yemeğin ardından bir kişi 7 altın bileziğe kavuşacakken bir kişi de elenecek. Yarışma takipçileri ise Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 11 Ağustos 2023 puan durumu hakkında tüm merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi Elif olmuştu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 237. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz belli olmadı. Yarışmadan elenen gelin ve kaynana açıklandığnda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 AĞUSTOS 2023
Gelinim Mutfakta 11 Ağustos 2023 puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 10 Ağustos Perşembe gününe ait puan durumu şöyleydi;

Tuğba: 20

Melike: 12

Elif: 10

Ayşegül: 6

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