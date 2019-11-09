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Gemlik’te Asayiş Uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 00:21 | Son Güncelleme

Gemlik’te İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gemlik’te İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak farklı noktalardan başlayan uygulamada, çok sayıda şahıs sorgulandı.
Gemlik’te asayişi sağlamak adına çeşitli zamanlarda gerçekleşen uygulama, bu defa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro, Asayiş Büro ve Kom’un da desteği ile yapıldı.
Yapılan uygulamada, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, 2 adli, 2 idari işlem yapıldı. Aynı zamanda alkollü bir sürücünün de ehliyetine el koyuldu.

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