Genç bir görünüm için beklemeye gerek yok!

Teknolojinin etkisiyle birlikte söz konusu olan uygulamalara hem talepler arttı hem de uygulamalarda çeşitlilik oluştu. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik operasyonlar için kişilerin yaş almayı beklememeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Önceleri kişiler yaş almaya başladıklarında estetik uygulamalara başvururken artık mevcut genç görünümünü korumak isteyenler de estetik uygulamaları tercih ediyor. Her ne kadar birçok kişi tercihini bu yönde gerçekleştirse de hala daha önemli bir kesim estetik uygulamaları için yaşlanmayı bekliyor.

Geçmişten gelen bu anlayış artık günümüzde pek işe yaramıyor. Çünkü mevcut genç görünümü korumak ve yaşlanmayı geciktirmek, yaşlı görünümü bir dizi uygulamayla tekrardan genç görünüme kavuşturmaktan daha zorlu ve daha uzun süren bir işlem.

TREND BU YÖNDE!

Her ne kadar yaşı ilerlemiş olanlar yaşlanma karşıtı önlemlerine gösterilen talebin önemli bir kısmını oluştursa da her yaştan erkekler ve kadınlarda, bu yöntemleri tercih edenlerin yaş ortalaması giderek düşüyor.