Genç çiftin yanına gelip para istedi! 'Param yok' cevabına dilenci şaşırıp kaldı: 'Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir dilenci genç çiftin yanına gelerek para istedi. O anlarda romantik anları cep telefonuyla kaydetmek isteyen çift dilencinin yanlarına geldiğinde paraları olmadığına inanması üzerine tuhaf anlar yaşadı.

Dilencinin kendisinden para istemesiyle genç adam, "Sence param olsa ben bu kızın yanına eşofmanla gelir miyim? Hiç param yok. 1 liram bile yok. Bitiğim ben bitik" yanıtını verdi. Gencin cevabı üzerine şaşırtan dilenci "Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor" dedi. Dilencinin verdiği cevapla tatmin olmaması üzerine genç adam, "Türkiye'de yapılmaz bu iş" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tamamen kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilencinin senden zengin olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı.