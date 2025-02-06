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  4. Genç çiftin yanına gelip para istedi! 'Param yok' cevabına dilenci şaşırıp kaldı: 'Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor"

Genç çiftin yanına gelip para istedi! 'Param yok' cevabına dilenci şaşırıp kaldı: 'Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor"

06.02.2025 16:33
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.02.2025 16:33
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Genç bir çiftin yanına giderek para isteyen dilenci gençlerin parası olmadığını söyleyince "Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor" diye cevap verdi. O görüntüler viral olurken kullanıcıların büyük bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir dilenci genç çiftin yanına gelerek para istedi. O anlarda romantik anları cep telefonuyla kaydetmek isteyen çift dilencinin yanlarına geldiğinde paraları olmadığına inanması üzerine tuhaf anlar yaşadı.

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Dilencinin kendisinden para istemesiyle genç adam, "Sence param olsa ben bu kızın yanına eşofmanla gelir miyim? Hiç param yok. 1 liram bile yok. Bitiğim ben bitik" yanıtını verdi. Gencin cevabı üzerine şaşırtan dilenci "Allah Allah herkes aynı şeyi söylüyor" dedi. Dilencinin verdiği cevapla tatmin olmaması üzerine genç adam, "Türkiye'de yapılmaz bu iş" ifadelerini kullandı.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tamamen kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dilencinin senden zengin olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dilenci
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