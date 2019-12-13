KADIN

Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, vücutta bulunan kollajen hakkında bilgiler verdi.

Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Kollajenin bilinen en az 16 çeşidi var ama insan vücudunun yüzde 89-90' ı Tip1,2,3 kollajenden oluşur. Cilt, saç, tırnak, tendonlarda Tip1 ve Tip3 önemliyken eklem kıkırdağında, Tip2 kollajen daha yoğundur. Hücrelerin arasında ve yumuşak dokuda, yapıları bir arada tutan, sıkı, fibröz yapıda, güçlü, esnek bir proteindir. Endojen kollajen vücudumuzda üretilir. Eksojen kollajen dışarıdan aldığımız destek ürünlerdir. Kollajen tüm vücudumuzda bulunur ama daha çok; Ciltte, kemiklerde ve yumuşak dokuda yer alır. Biliyoruz ki, 5 yasindan itibaren her yıl yüzde 1,5 oranında kollajenimizi kaybederiz. Ağızdan alınan kollajenlerle ilgili birçok çalışma gösteriyor ki, vücudun nemlenmesinde artış, kırışıklıklarda azalma sağlar. Ancak burada doğru kollajen ve doğru doz önemli" dedi.

Kollajen üretimini azaltan etkiler hakkında bilgi veren Dr. Ayran, “Yaşla birlikte kollajen üretimi azalır ve cildimiz kuru, kırılgan, kırışık hale gelir, eklem kıkırdaklarımız da zayıflama olur. Kadınlarda menopozla birlikte kollajende çok dramatik bir düşüş olur ve 60 yaşında önemli kollajen kaybından söz edebiliriz. Vücutta kollajeni azaltan nedenler; diyette yüksek şeker alımı, sigara, tütün ve diğer kimyasallar kollajen ve elastin liflerine zarar verir. Nikotin, damarların kasılarak cilde gerekli besin ve oksijenin ulaşmasını engeller. Ultraviyole ışınları, otoimmün hastalıklar, vücut kendi kollajenine zarar verebilir. gebelik olarak hasarlı ya da işlevsiz kollajen üretilebilir, yaşlanma gibi nedenler yer alıyor” diye konuştu.

kolejen4

Medikal estetik uygulamalarıyla kollajen üretiminin tetiklenebildiğini ve üretimin artmasına yardımcı olmanın mümkün olduğu gibi besinlerle de vücuda yardımcı olunabildiğini ifade eden Dr. Ayran, vücutta kollajeni artıran etkiler hakkında ise şu bilgileri verdi: “Prolin, yumurta akı, et, peynir,susam soya, lahana, ay çekirdeği, C vitamini, antisiyanidin, berrylerde bulunur, yaban mersini,frambuaz, kiraz, bakır, deniz kabukluları, kırmızı et, karaciğer, lifli yeşillikler, A vitamini, dışarıdan alınan kollajenler, balık, sığır, domuz ve koyundan elde edilir. Kabaca, balık kaynaklı kollajenlerin cildimiz için daha iyi olduğunu sığır kollajeninin de eklemlerimiz için daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.”

Hidrolize kollajen kullanımın da biyoyararlanımının daha yüksek olacağını kaydeden Dr. Ayran, “Günlük doz en az 2,5 gr olmalıdır.12 haftalık kürü, 30-50 yaş arasında yılda 2 kez. 55 yaş üstünde de yılda 3 kez kür yapılabilir. Kollajen üretimine destek veren, C vitamini, Alfalipoikasit, Coenzimq10 ve Glutatyonu da ihmal etmememiz gerek” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Kadının ve partnerinin orgazm olmasını kolaylaştırıyorKadının ve partnerinin orgazm olmasını kolaylaştırıyor
Hem haz, hem his! Kan alınarak genital bölgeye uygulanıyorHem haz, hem his! Kan alınarak genital bölgeye uygulanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kollajen kollajen kullanımı

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Yüzün birdenbire çökmesi ne anlama geliyor?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Vajina daraltma ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Estetik cerrahiyi, plastik cerrahlar yapmalı'

Estetik operasyonu kuaför yapamaz

Silikonla meme büyütme ameliyatları

Meme büyütme işleminden sonra kanser riski artar mı?

Genital estetik kadınlara özgüven sağlıyor

Kadının ve partnerinin orgazm olmasını kolaylaştırıyor

Genital estetikte PRP ve dolgu kullanımı nasıl yapılıyor?

Hem haz, hem his! Kan alınarak genital bölgeye uygulanıyor

Daha sıkı, daha dolgun Brezilya poposu estetiği

Kıvrımları ortaya çıkarıyor, ömürlük etki sağlıyor

Meme implantlarında yüzde 30'a varan hafiflik

Meme büyütme işlemlerinde tercih ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.