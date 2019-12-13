Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Kollajenin bilinen en az 16 çeşidi var ama insan vücudunun yüzde 89-90' ı Tip1,2,3 kollajenden oluşur. Cilt, saç, tırnak, tendonlarda Tip1 ve Tip3 önemliyken eklem kıkırdağında, Tip2 kollajen daha yoğundur. Hücrelerin arasında ve yumuşak dokuda, yapıları bir arada tutan, sıkı, fibröz yapıda, güçlü, esnek bir proteindir. Endojen kollajen vücudumuzda üretilir. Eksojen kollajen dışarıdan aldığımız destek ürünlerdir. Kollajen tüm vücudumuzda bulunur ama daha çok; Ciltte, kemiklerde ve yumuşak dokuda yer alır. Biliyoruz ki, 5 yasindan itibaren her yıl yüzde 1,5 oranında kollajenimizi kaybederiz. Ağızdan alınan kollajenlerle ilgili birçok çalışma gösteriyor ki, vücudun nemlenmesinde artış, kırışıklıklarda azalma sağlar. Ancak burada doğru kollajen ve doğru doz önemli" dedi.

Kollajen üretimini azaltan etkiler hakkında bilgi veren Dr. Ayran, “Yaşla birlikte kollajen üretimi azalır ve cildimiz kuru, kırılgan, kırışık hale gelir, eklem kıkırdaklarımız da zayıflama olur. Kadınlarda menopozla birlikte kollajende çok dramatik bir düşüş olur ve 60 yaşında önemli kollajen kaybından söz edebiliriz. Vücutta kollajeni azaltan nedenler; diyette yüksek şeker alımı, sigara, tütün ve diğer kimyasallar kollajen ve elastin liflerine zarar verir. Nikotin, damarların kasılarak cilde gerekli besin ve oksijenin ulaşmasını engeller. Ultraviyole ışınları, otoimmün hastalıklar, vücut kendi kollajenine zarar verebilir. gebelik olarak hasarlı ya da işlevsiz kollajen üretilebilir, yaşlanma gibi nedenler yer alıyor” diye konuştu.