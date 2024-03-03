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  4. Genç kadın, duvar dibinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayakkabı detayı

Genç kadın, duvar dibinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayakkabı detayı

03.03.2024 17:59
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Karabük’te Hande Ciğeroğlu (32), 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde ölü olarak bulundu. Polis, Ciğeroğlu'nun ölümünü araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu.

Genç kadın, duvar dibinde ölü bulundu! Dikkat çeken ayakkabı detayı

Kahreden olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131’inci Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın yanında, istinat duvarının altında yerde hareketsiz halde yatan bir kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

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Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu.

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Polis, Ciğeroğlu'nun ölümüyle ilgili çalışma başlatırken, cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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