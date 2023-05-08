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  4. Genç kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Çığlıklarını duyan yardıma koştu

Genç kadına sokak ortasında kabusu yaşattı! Çığlıklarını duyan yardıma koştu

08.05.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Serkan C. (27), boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra C.'yi (23) takip edip zorla otomobile bindirerek akrabasının evine götürmek istedi. Evin önünde otomobilden inen Zehra C., kaldırımda oturdu. Serkan C. kaldırımda oturan ve eve girmemek için çığlık atan kadını oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale etti. Serkan C. gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra C. ile Serkan C., 5 ay önce evlendi. Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bugün bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.'yi takip etti.

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ÇIĞLIKLARI DUYAN KOŞTU

Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi. Genç kadın otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi. Bu sırada Serkan C. kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.

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GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kadını polis merkezine götürdü. Zehra C., Serkan C.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaldırımda oturan Zehra C.'yi, Serkan C.'nin zorla tutarak kaldırmaya çalıştığı, Zehra C.'nin ise çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Serkan C.'nin Zehra C.nin üzerine yürüdüğü, bu sırada ise çevredekileri araya girdikleri görüldü.

(DHA)

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Tuzla adam kaçırma

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