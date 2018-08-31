Genç kartalların mezuniyet sevinci

İZMİR (AA) - İzmir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından astsubay çavuş rütbesiyle mezun olan 85 öğrenci, diplomalarını törenle aldı.
Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran ve mezun astsubayların aileleri katıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Kurmay Albay Ender Kartal, yaptığı konuşmada, 80'i Türk, 4'ü Somali ve biri de Afgan uyruklu olmak üzere toplam 85 öğrencinin astsubay rütbesiyle mezun olduğunu söyledi.
Bulunulan coğrafyada yaşanan olayların, harbe her an hazır olunmasını gerektirdiğini belirten Kartal, "En son teknolojiyle teçhiz edilmesi elzem olan Türk Hava Kuvvetlerinin teknolojik gelişmelere anlık reaksiyonlar verebilecek düzeyde kalması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Sizler aldığınız askeri eğitimin hakkını verecek her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişmeyi en üst seviyede takip edecek, ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün en önemli teminatı olmaya devam edeceksiniz." dedi.
Kartal, astsubay rütbesiyle mezun olan askerlere şu sözlerle seslendi:
"Meslek hayatınız süresince tarafınıza tevdi edilen görevleri icra ederken aziz milletimizin teveccühünü kazanma ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırma onurundan başka en ufak bir mükafat beklentisi içine girmeyin. Namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ederek giydiğiniz bu temiz üniformaya leke sürülmesine yaşamınızın hiçbir anında izin vermeyin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."
Törende mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Astsubay Çavuş Kaan Kırma, yetişmelerinde katkısı olan komutanlarına, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ederek mezun arkadaşlarına yemin ettirdi.
Kırma, konuşmasının ardından diplomasını Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in elinden aldı ve okul yaş kütüğüne plaket çaktı.
Okulda dereceyle mezun olan öğrencilerin diplomalarını, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile diğer protokol üyeleri verdi.
Misafir öğrenciler arasında okulu derece ile tamamlayan Somalili misafir askeri personel İsmail Muhammed Abdullahi diplomasını, MSÜ Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Ersin Göse'den aldı.
Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından okul sancak devir teslimi yapıldı.
Tören, mezun öğrencilerin yürüyüşüyle sona erdi.
Mezuniyet töreni sonunda, aileleriyle bir araya gelen hava astsubaylar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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