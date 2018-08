Genç kartalların mezuniyet sevinci

İZMİR (AA) - İzmir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından astsubay çavuş rütbesiyle mezun olan 85 öğrenci, diplomalarını törenle aldı.

Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran ve mezun astsubayların aileleri katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Kurmay Albay Ender Kartal, yaptığı konuşmada, 80'i Türk, 4'ü Somali ve biri de Afgan uyruklu olmak üzere toplam 85 öğrencinin astsubay rütbesiyle mezun olduğunu söyledi.

Bulunulan coğrafyada yaşanan olayların, harbe her an hazır olunmasını gerektirdiğini belirten Kartal, "En son teknolojiyle teçhiz edilmesi elzem olan Türk Hava Kuvvetlerinin teknolojik gelişmelere anlık reaksiyonlar verebilecek düzeyde kalması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Sizler aldığınız askeri eğitimin hakkını verecek her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişmeyi en üst seviyede takip edecek, ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün en önemli teminatı olmaya devam edeceksiniz." dedi.