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Gencebay'dan sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

Sanatçı Orhan Gencebay, bazı sosyal paylaşım sitelerinde hakkında yapılan yorumlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu - Gencebay: - "Ben insanları hiç kırmamaya özen gösteren, bir karıncanın dahi yaşam hakkına saygı duyan biriyim. Ama bazı insanlar neden böyle üzüyor insanı? Yine de iyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülüğüm yok, yapmam da mümkün değil. Dilerim ki o arkadaşlar da daha insan olmayla ilgili bilgilere sahip olsunlar" - Sevim Emre: - "İyilik abidesi, harika bir insandır Orhan Bey. Bir emsali daha yoktur. Kimseyi kırmaz, üzmez. Bu kişilerin istediği nedir? Emsal olması için bazılarının ceza alması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Orhan Gencebay, bazı sosyal paylaşım sitelerinde hakkında yapılan yorumlarda hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eşi Sevim Emre ve avukatı Berrin Ayata ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gencebay, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçeyi sunduktan sonra adliye önünde basın mensuplarına konuşan Gencebay, sosyal medyadaki hakaretlerin üzücü olduğunu, üzüldüğünü ve hiç ilgilenmek istemediğini belirterek, bu kez çok şiddetli olduğu için burada bulunduklarını aktardı.

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- "Bazı insanlar neden böyle üzüyor insanı?"

Gönül kırmamaya özen gösterdiklerini dile getiren Gencebay, "Üzüntüm şu ki; hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibinindir aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösteren, bir karıncanın dahi yaşam hakkına saygı duyan biriyim. Ama bazı insanlar neden böyle üzüyor insanı? İnsanın doğasında böyle şeyler de vardır ama ben doğadaki kötü şeylerin de kalkmasını, doğrunun iyinin galebe çalmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor tabii. Yine de iyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülüğüm yok, yapmam da mümkün değil. Dilerim ki o arkadaşlar da daha insan olmayla ilgili bilgilere sahip olsunlar." ifadelerini kullandı.

Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin kuzeni de olan avukat Berrin Ayata ise, müvekkilinin kişilik haklarına sosyal medya üzerinden saldırılar olduğunu ve onun üzerinden artık Cumhurbaşkanlığı'na varana kadar hakaretler yapıldığına dikkati çekerek, "Yani üzücülükten biraz daha öte bir boyuta, aşırı bir yüklenme oldu. Orhan Bey herkesi seven, dünya iyisi, hiç kimseyi kırmamış bir insandır. 4-5 yıldır var bu saldırılar ve bugüne kadar hiçbir şey yapmak istemedi. Ama atık Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince bu hakaretlerin dozu mecbur kaldı." şeklinde konuştu.

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- "Sevim Hanım hüngür hüngür ağladı"

Avukat Ayata, Gencebay ailesinin çok üzüldüğünü ve Sevim Emre'nin hastanede hüngür hüngür ağladığını da ifade ederek, "Orhan Bey 41 dereceyle yatarken bu hakaretlerin yapılması hoş değil. Görünmez olup da mesaj atmak olmaz. Çoğu gizli hesaptan yapıyorlar bunu. Emniyet tespit etti. Gerekli makamlarda da soruşturmalar başladı. Adalet yerini bulacak, yapanlar cezalarını alacaklar." dedi.

AA muhabirine konuşan Sevim Emre de, Orhan Gencebay'ın dünya iyisi bir insan olduğunu ve sosyal medyada hakkında yapılan yorumları hiç hak etmediğini dile getirerek, "İyilik abidesi, harika bir insandır Orhan Bey. Bir emsali daha yoktur. Kimseyi kırmaz, üzmez. Bu kişilerin istediği nedir? Emsal olması için bazılarının ceza alması gerekiyor. İşleri güçleri yok klavye başında 'kimi nasıl rencide ederiz, kırarız'ın peşinde olan insanlar bunlar. Emsal olması açısından bizim bunu yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, hakaret içerikli yorumlarda bulunan 17 kişinin tespit edilerek yargılanması isteniyor.

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