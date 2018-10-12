Gencebay'dan sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Orhan Gencebay, bazı sosyal paylaşım sitelerinde hakkında yapılan yorumlarda hakarete uğradığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eşi Sevim Emre ve avukatı Berrin Ayata ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Gencebay, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçeyi sunduktan sonra adliye önünde basın mensuplarına konuşan Gencebay, sosyal medyadaki hakaretlerin üzücü olduğunu, üzüldüğünü ve hiç ilgilenmek istemediğini belirterek, bu kez çok şiddetli olduğu için burada bulunduklarını aktardı.

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- "Bazı insanlar neden böyle üzüyor insanı?"

Gönül kırmamaya özen gösterdiklerini dile getiren Gencebay, "Üzüntüm şu ki; hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibinindir aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösteren, bir karıncanın dahi yaşam hakkına saygı duyan biriyim. Ama bazı insanlar neden böyle üzüyor insanı? İnsanın doğasında böyle şeyler de vardır ama ben doğadaki kötü şeylerin de kalkmasını, doğrunun iyinin galebe çalmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor tabii. Yine de iyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülüğüm yok, yapmam da mümkün değil. Dilerim ki o arkadaşlar da daha insan olmayla ilgili bilgilere sahip olsunlar." ifadelerini kullandı.