HABER

Gençlerden Kahramanmaraşlı kardeşlerine kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:15 | Son Güncelleme

Ankara'daki Genç Kahramanmaraşlılar Platformu tarafından gönderilen 400 koli kırtasiye malzemesi kırsal mahallelerdeki öğrencilere dağıtıldı

Ankara'dan gönderilen kırtasiye malzemeleri, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan öğrencilere ulaştırıldı.

Ankara'daki Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlatılan "Bir Koli Tebessüm" kampanyası kapsamında 400 koli kırtasiye malzemesi toplandı.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen malzemelerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen platform başkanı Mehmet Ali Ecerkale, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların masum yüzlerinde ufak bir tebessüm olmak için böyle bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

Toplanan kırtasiye malzemelerinden oluşan kolileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 11 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören çocuklara gönderdiklerini ifade eden Ecerkale, "Malzemeler arasında kalem, defter, silgi gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri ile çocukların zeka gelişimleri için satranç seti, zeka küpü, hobi malzemeleri, sanat materyalleri ve TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi de yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ecerkale, kolilerin içerisinde ayrıca Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucular Kurulu üyeleri tarafından yazılan mektupların da bulunduğunu aktardı.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!
Beylikdüzün’de 23 Nisan şenlik havasında kutlandıBeylikdüzün’de 23 Nisan şenlik havasında kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kahramanmaraş Kırtasiye yardım

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.