Gençleştirmede kuantum sıçraması: Peptidyal Mezoterapi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, ülkemize yeni gelen ve kendi tabiriyle uygulama sonrası gençleştirme alanında kuantum sıçraması yaratan peptidyal mezoterapiyi anlattı.

Daha saf ve güvenli bir teknik

Öncelikle bu ürünle ilgili diğer mezoterapilerden farklı olan şey biostimülasyon ve biorevitalizasyon yapma kapasitesi. Hyalüronik asitin daha fazla miktarda kullanıldığı bu yöntem, kimyasal çözücülerin kullanılmamasından dolayı da yüksek saflık içermektedir.

Ayrıca peptidyal mezoterapide diğer mezoterapilerde olmayan ve tıpkı kök hücrelerin yaptığını taklit ederek yeni kolajen ve elastin sentezlenmesini sağlayan kalsiyum hidroksiapatit bulunmaktadır.

Bunun yanında içeriğindeki prolin ve glisin aminoasitleri de yeni kolajen üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Peptidyal mezoterapinin bir diğer üstünlüğü ise Class III Medikal Device ruhsatına sahip olmasıdır. Bu da ürünün cilt altına enjekte edilebilir olması her açıdan güvenlik standartlarına uygun olduğunun resmi kanıtı ve belgesidir.