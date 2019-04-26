Gençliğin sırrı onda! Bu bitki adeta botoks etkisi yapıyor

Adı çok bilinen bir bitki olmamasına rağmen dulavrat otu eski tarihlerden beri alternatif tıpta kullanılan bir bitkidir. İşte faydaları...

SEDEF HASTALIĞI VE SİVİLCE TEDAVİSİNE İYİ GELİR

Dulavrat otunda; inülinin dışında, östrojen hormonu içeren lignanlar, sülfür içeren bileşikler ve polifenoller de bulunmaktadır. Dulavrat otu, harici olarak sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarında da büyük yarar sağlamaktadır.

Yüzyıllar önce Çinliler, bu bitkinin kökünü başka bitkilerle karıştırarak; kızamık, bademcik iltihabı ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır.

KANI TEMİZLER

Meksika Kızılderilileri bu bitkiyi doğum sırasında kadına verilen toniklere katmıştır. Avrupalı bitki uzmanları ise kanın temizlenmesinde etkili olan dulavrat otunu, 17'nci yüzyılda zührevi hastalıklarda kullanmışlardır.

MUTASYONU ÖNLEYİCİ ETKİSİ VARDIR

Dulavrat otunun faydaları ile ilgili yapılan araştırmalar, bu bitkinin kanserin mutasyon yapmasını önlediğini de göz önüne seriyor. Ayrıca bu yararlı bitkinin kökünün, iltihap önleyici ve serbest radikalleri yok edici etkisi de bulunuyor.