Gençliğin sırrı onda! Bu bitki adeta botoks etkisi yapıyor

Adı çok bilinen bir bitki olmamasına rağmen dulavrat otu eski tarihlerden beri alternatif tıpta kullanılan bir bitkidir. İşte faydaları...
SEDEF HASTALIĞI VE SİVİLCE TEDAVİSİNE İYİ GELİR
Dulavrat otunda; inülinin dışında, östrojen hormonu içeren lignanlar, sülfür içeren bileşikler ve polifenoller de bulunmaktadır. Dulavrat otu, harici olarak sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarında da büyük yarar sağlamaktadır.
Yüzyıllar önce Çinliler, bu bitkinin kökünü başka bitkilerle karıştırarak; kızamık, bademcik iltihabı ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır.
KANI TEMİZLER
Meksika Kızılderilileri bu bitkiyi doğum sırasında kadına verilen toniklere katmıştır. Avrupalı bitki uzmanları ise kanın temizlenmesinde etkili olan dulavrat otunu, 17'nci yüzyılda zührevi hastalıklarda kullanmışlardır.
MUTASYONU ÖNLEYİCİ ETKİSİ VARDIR
Dulavrat otunun faydaları ile ilgili yapılan araştırmalar, bu bitkinin kanserin mutasyon yapmasını önlediğini de göz önüne seriyor. Ayrıca bu yararlı bitkinin kökünün, iltihap önleyici ve serbest radikalleri yok edici etkisi de bulunuyor.
Dulavrat otu ayrıca cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlıyor, botoks etkisi yaparak cildi güzelleştiriyor, selülitleri yok ediyor.
SİNDİRİMİ DÜZENLER, TOKLUK HİSSİ VERİR
Dulavrat otunun içinde bulunan inülin; kolondaki faydalı bifidobakterilerinin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan araştırmalar; özellikle Batı ülkelerinde inülin gibi nişasta içermeyen polisakkaritlerin tüketiminin son 20 yıl içinde düştüğünü, dolayısıyla kolon kanseri ve kalp-damar hastalıklarında artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca inülinin tokluk hissinde ve sindirim sisteminin düzenlenmesi üzerinde de faydalı etkileri vardır.
YÜKSEK SU TUTMA KAPASİTESİ VARDIR
Bu madde; dışkı miktarını, yüksek su tutma kapasitesi sayesinde yaklaşık yüzde 57 oranında artırmaktadır. Amerika'da yetişkinlerin günlük ortalama inülin tüketimi 1-4 gram olarak hesaplanmıştır. Bu miktar çoğunlukla buğday, soğan, muz, sarımsak ve pırasadan alınmaktadır.
DULAVRAT OTUNUN DİĞER FAYDALARI
• Romatizma ve nikris ağrılarını giderir.
• Mide iltihabına faydalıdır.
• İdrar söktürür.
• Deri hastalıklarına karşı faydalıdır.
• Terleticidir.
• Saç çıkmasını hızlandırır ve kepeği azaltır.
• Hafif müshil etkisi vardır
• Bedeni güçlendirici bir toniktir.
• Gut hastalığına karşı olumlu etkisi görülür.
• Sindirim ve safra salgılarını artırarak sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar.
KULLANIM ŞEKLİ
1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.
DULAVRAT OTU YAPRAĞININ FAYDALARI
• Yağlı ve akneli ciltlere iyi gelir.
• Saçlardaki kepeği keser.
• Derideki yara ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.
• Egzama ve sedef hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler yapar.
KULLANIM ŞEKLİ
Dulavrat otunun yaprakları ile yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.
Dulavrat otu ayrıca cilt problemlerinin tedavisinde de etkilidir. Yağlı ve sivilceli ciltlere iyi gelir. Saçlardaki kepeği giderir. ciltteki yara ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır. Egzama ve sedef hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler yapar.
Bu tür cilt problemlerine karşı olumlu etkilerini sağlamak için bitkinin yaprakları ile yara lapası hazırlanır. Problemli yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene kadar, uzun müddet devam edilmelidir.
DULAVRAT OTU YAĞI VE FAYDALARI
İki avuç dolusu dulavrat otu kökü, ince ince kıyıldıktan sonra bir kavanoza konulur. Üstüne sızma zeytinyağı dökülerek kavanozun ağzı sıkıca kapatılır, Bu şekilde güneşte 6 hafta bekletilir.
Bu süre sonunda karışım, kaynar suda pişirildikten sonra tülbentten geçirilip sıkılarak dulavrat otu yağı elde edilir.
Dulavrat Otu Yağı saç diplerine masaj yapılarak sürülürse saçlar gürleşir. Yağ yanıklarında kullanılması halinde yanıklara bir pamuk ile dikkatli şekilde ve yarayı zedelemeden sürmek gerekmektedir.
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