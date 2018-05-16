Gençliğinizin ışıltısı yüzünüze yansısın!

Yüzünüzde giderek derinleşen kırışıklıklar sizi giderek yaşlılık psikolojisine hazırlarken, kendinizi olduğunuzdan daha mutsuz ve yorgun hissetmenize neden olabilir. Ruhunuzun ve yaşınızın gençliğini ortaya çıkarmak için rahatlıkla tercih edebileceğiniz estetik uygulamalar ile hem bakışlarınızı hem de ifadelerinizi olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Hamile ve emziren kadınlar dışında herkesin rahatlıkla yaptırabileceği botoks uygulaması ile kırışıklıklarınızı maskeleyebilir, ruhunuzun hissettiği yaşı yüzünüze de yansıtabilirsiniz.

Botoks ile Gençliğinizi Öne Çıkarın

Biz, kültürel olarak mimiklerini en çok kullanan ülkelerin başında gelmekteyiz. Gülmek, sinirlenmek, üzülmek, şaşırmak gibi her bir duygunun yüzümüze oturan bir ifadesi vardır. Bu ifadeler, yüzümüze birer çizgi olarak yansımaktadır. İfadelerimizin yanı sıra düzensiz beslenme, uykusuzluk hatta hava şartları bile cildin anatomisi üzerinde etkili olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Çatık kaşlar alın bölgesinde kırışıklıklara yol açarken, gülümsemek ise dudak kenarlarında kaz ayaklarının oluşmasına sebep olur. Öte yandan göz bölgesi de hem mimiklerden hem de bu bölgedeki derinin ince yapılı olmasından dolayı kolayca yıpranabilmektedir.