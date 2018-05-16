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Gençliğinizin ışıltısı yüzünüze yansısın!

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
YÜZ HABERLERİ  | 16.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Yüz bölgesi, zamanın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan yaşlılık belirtilerinin en sık yaşandığı bölgelerin başında gelmektedir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yüz bölgesindeki yaşlanma izlerini silen botoks hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençliğinizin ışıltısı yüzünüze yansısın!

Yüzünüzde giderek derinleşen kırışıklıklar sizi giderek yaşlılık psikolojisine hazırlarken, kendinizi olduğunuzdan daha mutsuz ve yorgun hissetmenize neden olabilir. Ruhunuzun ve yaşınızın gençliğini ortaya çıkarmak için rahatlıkla tercih edebileceğiniz estetik uygulamalar ile hem bakışlarınızı hem de ifadelerinizi olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Hamile ve emziren kadınlar dışında herkesin rahatlıkla yaptırabileceği botoks uygulaması ile kırışıklıklarınızı maskeleyebilir, ruhunuzun hissettiği yaşı yüzünüze de yansıtabilirsiniz.

Botoks ile Gençliğinizi Öne Çıkarın

Biz, kültürel olarak mimiklerini en çok kullanan ülkelerin başında gelmekteyiz. Gülmek, sinirlenmek, üzülmek, şaşırmak gibi her bir duygunun yüzümüze oturan bir ifadesi vardır. Bu ifadeler, yüzümüze birer çizgi olarak yansımaktadır. İfadelerimizin yanı sıra düzensiz beslenme, uykusuzluk hatta hava şartları bile cildin anatomisi üzerinde etkili olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Çatık kaşlar alın bölgesinde kırışıklıklara yol açarken, gülümsemek ise dudak kenarlarında kaz ayaklarının oluşmasına sebep olur. Öte yandan göz bölgesi de hem mimiklerden hem de bu bölgedeki derinin ince yapılı olmasından dolayı kolayca yıpranabilmektedir.

Yaşınız ne olursa olun, yüzünüzde derinleşen kırışıklıklar, sizi olduğunuzdan ve hissettiğinizden daha yaşlı gösterebilir. Botoks uygulamaları ile bu yaşlılık izlerini silebilir, cildin eski esnekliğine kavuşmasına olanak tanıyabilirsiniz. Cildin elastikiyetinin kaybolması ile birlikte meydana gelen sarkmalar yüzünüzün ifadesini olumsuz yönde etkilediği için bu durumlarda müdahalede bulunmak çok önemlidir.

Botoks Uygulaması Nasıl yapılır?

Botoks uygulamaları oldukça kolay olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğiniz estetik müdahaleler arasında yer almaktadır. Enjeksiyon yöntemi ile uygulanan, kısa sürede etkisini gösteren ve uygulama sonrasında hemen normal yaşama dönmenin mümkün olduğu botoks, dünyanın en çok yapılan estetik uygulamaları olarak bilinmektedir.

30 yılı aşkın süredir uygulanan bu teknik ile alın, dudak ve göz bölgesinde daha genç bir görünüm elde etmek mümkün. Gençliğin ve güzelliğin en büyük düşmanı olan kırışıklıklardan kolay ve etkili bir çözüm ile kurtulabilirsiniz. Öğle yemeği arasında, arkadaşlarınızla kahve içmeye gitmeden hemen önce yaptırabileceğiniz botoks uygulaması ile gençliğinizin yüzünüze yansıttığı ışık ile güzelliğinizi taçlandırın.

**Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz

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