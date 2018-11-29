Gençlik gözlerinizden okunsun

Göz bölgesindeki sorunları ortadan kaldırmak için yapılabilecek bazı operasyonlar vardır. Kaş asma ve göz kapağı estetiği sayesinde bakışların derinliği artırılırken, kişinin çok daha canlı ve genç bir görünüme ve yüz ifadesine sahip olması sağlanır.

KAŞ KALDIRMA İLE NELER DEĞİŞİR?

Kaş kaldırma operasyonlarının hem göz, hem de alın bölgesine olumlu etkisi olmaktadır. Alın bölgesinde mimiklere bağlı oluşan ve kişinin çok daha sert bakışlara sahip olmasına neden olan kırışıklıklar kaş kaldırma ile giderilebilmektedir.

Bu işlem sayesinde kaş çatma mimiğine bağlı olarak iki kaş arasında oluşan derin kırışıklıklar a da olumlu etkisi olmaktadır. Kaş kaldırma operasyonları, hem üst göz kapağına doğru deri sarkması gelişmesine hem de göz kapaklarının katlı bir görünüme sahip olmasına da engel olan çok yönlü bir operasyondur.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ (BLEFAROPLASTİ)

Göz kapağına müdahale edilmesinin iki temel nedeni vardır. Göz kapağında oluşan sarkmalar müdahale edilmediği zaman ciddi boyutlara ulaşır ve kişinin görme kalitesinin düşmesine kadar giden sorunlara neden olabilir.