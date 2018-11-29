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Gençlik gözlerinizden okunsun

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GENEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

Yüz hatlarını belirgin kılan organlardan birisi de gözlerdir. Dahası insanların birbirleriyle ilk etkileşiminde gözler çok büyük önem taşır. Yorgun ve yıpranmış bir göz bölgesi kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, göz çevresindeki sorunların nasıl giderileceği konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Gençlik gözlerinizden okunsun

Göz bölgesindeki sorunları ortadan kaldırmak için yapılabilecek bazı operasyonlar vardır. Kaş asma ve göz kapağı estetiği sayesinde bakışların derinliği artırılırken, kişinin çok daha canlı ve genç bir görünüme ve yüz ifadesine sahip olması sağlanır.

KAŞ KALDIRMA İLE NELER DEĞİŞİR?

Kaş kaldırma operasyonlarının hem göz, hem de alın bölgesine olumlu etkisi olmaktadır. Alın bölgesinde mimiklere bağlı oluşan ve kişinin çok daha sert bakışlara sahip olmasına neden olan kırışıklıklar kaş kaldırma ile giderilebilmektedir.

Bu işlem sayesinde kaş çatma mimiğine bağlı olarak iki kaş arasında oluşan derin kırışıklıklar a da olumlu etkisi olmaktadır. Kaş kaldırma operasyonları, hem üst göz kapağına doğru deri sarkması gelişmesine hem de göz kapaklarının katlı bir görünüme sahip olmasına da engel olan çok yönlü bir operasyondur.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ (BLEFAROPLASTİ)

Göz kapağına müdahale edilmesinin iki temel nedeni vardır. Göz kapağında oluşan sarkmalar müdahale edilmediği zaman ciddi boyutlara ulaşır ve kişinin görme kalitesinin düşmesine kadar giden sorunlara neden olabilir.

Ayrıca sarkık görünüm kişinin olduğundan çok daha yaşlı görünmesine, bakışlarının da cansız , baygın ya da donuk görünmesine neden olur. Bu etkileri ortadan kaldırmak için göz kapaklarındaki fazla deri alınır, varsa fazla yağ dokusu da yeniden şekillendirilir ya da alınır.

Böylece göz kapağı bölgesi hoş ve canlı bir bir görünüm elde edilecek şekilde yeniden yapılandırılır. Göz kapağı estetiğinden sonra çok belirgin olmayan bir iz kalabilir ancak bu iz göz kapağı kıvrımında olacak şekilde ayarlanarak izin göz önünde olmaması sağlanır.

Göz kapağı estetiği ya da blefaroplasti olarak adlandırılan işlemler ile hem alt hem de üst göz kapaklarında meydana gelen torbaların ve sarkık derilerin alınması ile kişinin hem dış görünüşü değiştirilir hem de görme kalitesi yükseltilir.

GÖZ ESTETİĞİ AMELİYATLARINDA İYİLEŞME SÜRECİ

Göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma operasyonlarında, yapılacak olan işleme göre lokal veya genel anestezi tercih edilir. Genellikle hastalar aynı gün içerisinde taburcu olabilirler. Ameliyattan sonra bir süre gözyaşında artış, ışıktan rahatsız olma, gözde yanma ya da bulanık görme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar bir hafta içerisinde tamamen kaybolur, kişi iş hayatına operasyondan 3 gün sonra dönebilir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
göz çevresi estetiği estetik

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