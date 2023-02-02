Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı, ücretsiz ilaç alınabilir mi? GSS borcu olanlar ilaç alabilir mi?

Genel sağlık sigortası kapsamı içinde sağlık olanaklarından ücretsiz bir şekilde yararlanmayı sağlayan pek çok hizmet bulunur. Herhangi bir sağlık problemi yaşayan kişi, SGK’lı olmasa bile hastaneye gittiğinde GSS sayesinde ücretsiz bir şekilde muayene olabilir. Muayene esnasında oluşan masraflar, devlet tarafından karşılanır. Ancak GSS’li olabilmek için devlet tarafından belirlenen tutarda (genellikle ay içindeki asgari ücretin %3’ü) primlerin ödenmiş olması gerekir. Aksi takdirde GSS borcu birikir ve sağlık hizmetlerinden yararlanılamaz. Prim ödemesi yapması gereken kişiler, aktif olarak çalışmayan yani SGK’sı olmayan ve gelir testi yapılarak ödeme gücü bulunan kişilerdir. SGK’lı kişilerin prim ödemeleri işveren tarafından yapılır.

Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?

GSS kapsamında ilaç masrafları da yer alır. Tedavi için gerekli olan ilaçların ücretinin tamamı ya da bir kısmı genel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Yani "Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?" sorusuna ilaca göre farklı yanıt verilebilir. Bazı ilaçları tamamen ücretsiz bir şekilde almak mümkünken bazı ilaçlar ise indirimli bir şekilde alınabilir. Genel sağlık sigortası kapsamında alınacak ilaçların indirim oranı ise emekliler ve diğer kişiler için farklı oranlardadır. Ayrıca ortez, protez, ilaç gibi farklı kategorilerde iyileştirme araçları için de indirim oranı farklıdır. Genel sağlık sigortası için prim ödemelerinizi yaptıysanız, ilaçlar ve diğer gereçlerden GSS kapsamında faydalanabilirsiniz.

GSS borcu olanlar ilaç alabilir mi?

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmek için prim borcunun ödenmesi gerekir. Belli oranda ödenmesi gereken bu borç, eğer ödenmezse bir süre birikir. GSS borcu olan kişiler, ne sağlık hizmetlerinden ne de ilaçlardan yararlanabilir. Tüm bu ücretleri kendi ceplerinden ödemek zorundadırlar. SGK’lı kişilerin genel sağlık sigortası borcu bulunmaz. Ancak herhangi bir işte aktif olarak çalışmayan kişiler, genel sağlık sigortasından faydalanmak için prim borçlarını ödemek zorundadır. Ödeme gücü bulunan kişiler ise gelir testi ile tespit edilir. Ödeme gücü bulunmayan kişilerin genel sağlık sigortası için ödeme yapmasına gerek yoktur.



