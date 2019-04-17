Genelkurmay çatı davası

Akyüz, "Niye öldürttünüz Terziyi, gelip burada sanık olarak ifade verseydi, alacaksa da cezasını alsaydı." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimiyle ilgili komuta kademesini suçlayan, kendisinin de arasında bulunduğu bazı askerlere kumpas kurulduğu iddiasında bulunan Akyüz, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale geldiği sırada şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'yi savundu.

Darbe girişimi sırasında askerler ile vatandaşların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını, yaşanan ölüm ve yaralama hadiselerinin askerler tarafından yapılmadığını ileri süren Akyüz, konsey üyesi olarak yargılandığını beyan ederek kendisine yaşanan ölüm ve yaralamalardan bir sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini savundu.

- "Hiç canlı olmayacak"

Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'ndeki arabasında yapılan aramada ele geçirilen, "Hiç canlı olmayacak. Belki de Başbakan da." şeklindeki not hakkında da savunma yapan eski kurmay albay Akyüz, notun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aracında arama yapılırken kendisinin ya da avukatının hazır bulunmadığını ve Akıncı Üssü'ndeki darbecilerin teslim alınmasından sonra deliller üzerinde oynama yapılmış olabileceğini öne süren Akyüz, "Akıncı'da usule uygun arama yapılmamıştır. Bu nedenle elde edilen delillerin tamamı kanunsuzdur." ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

