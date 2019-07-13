/geniş haber/ Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan aralarında bebek ve çocuklarında olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bazı eve sahipleri binaya tekrar girerek evcil hayvanlarını dışarı çıkardı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 119. sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan eski eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan eşyalar nedeniyle binanın içini duman kapladı. Bazı vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk ederken, üst katlarda mahsur kalan ve aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla balkonlarda kurtarılmayı bekleyen bebek, çocuk ve kadınları sepete alarak yere indirdi. Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan bebek ve kadınlara oksijen verildi. Mahalle sakinlerin de büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmadı.