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Genital bölgenizi doğru temizlediğinize emin misiniz? Söylediklerimize kulak verin!

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genital bölge, insan vücudunun en hassas ve özen gerektiren bölgesi. Nasıl temizleneceğine dair pek çok yöntem var. Ancak kadınların ve erkeklerin genital bölge temizliğinde mutlaka dikkat etmesi gereken bazı detaylar da mevcut. Genital bölge temizliğinin nasıl yapıldığını öğrenmeniz sağlık ve hijyen açısından önem taşıyor. İşte bu bölgenin temizliği hakkında size fayda sağlayacak bilgiler!

Genital bölgenizi doğru temizlediğinize emin misiniz? Söylediklerimize kulak verin!

Genital bölgenin her zaman temiz olması gerekiyor. Bu durum hijyen açısından olduğu kadar vücut sağlığı açısından da son derece önemli. Hem erkeklerin hem kadınların genital bölge temizliğine özen göstermesi çok önemli. Ancak uygulanacak yöntemler bu noktada değişiklik gösteriyor. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER

Genital bölge temizliğinin tüy alma aşamasında erkeklerin ve kadınların uygulayabilecekleri yöntemler farklılık gösteriyor. Kadınlara özel ağda ve epilasyon cihazları bulunurken jilet, eldiven ve tüy dökücü kremler kadın veya erkek fark etmeksizin kullanılabiliyor.

KADINLARDA GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Genital bölge temizliği, sadece tüy almaktan ibaret değil. Hayatın her anında bu bölgenin temiz olması son derece önemli. Kadınlarda genital bölge temizliği için aşağıdaki noktalara dikkat edilmeli.

  • İç çamaşırı tercihinin pamuklu ve hava alan kumaşlardan yana yapılması oldukça önemli. Ayrıca iç çamaşırı sık sık değiştirilmeli.

  • Sıradan şampuan ve sabunlar, genital bölgeye uygun olmayabiliyor. Bu nedenle genital bölge temizliğine özel bakım ürünleri kullanılmalı.

  • Düzenli aralıklarla tüy temizliği yapılması gerekiyor. Uzayan tüyler, kaşıntı gibi olumsuz durumlara neden oluyor. Bu sebeple cilde en uygun yöntem seçilerek düzenli şekilde tüy temizliği yapılmalı.

  • Özellikle regl döneminde kullanılan pedler sık sık değiştirilmeli, bakteri oluşumuna müsaade edilmemeli.

ERKEKLERDE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Erkeklerin de genital bölge temizliğine dikkat etmesi lazım. Aksi takdirde bu bölgede farklı enfeksiyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle aşağıdaki noktalara önem verilmesi gerekiyor.

  • İç çamaşırı seçimi, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de çok önemli. Pamuklu iç çamaşırı kullanmak, genital bölgenin hava almasına ve temiz kalmasına katkı sağlıyor.

  • Ph oranı genital bölgede kullanıma uygun olmayan ürünler tercih edilmemeli. Yanlış sabun kullanımı, mantar gibi enfeksiyonların oluşmasına neden olabiliyor.

  • Tüylerin fazla uzaması beklemeden alınmalı. Tüy alma tercihinin de tahrişe sebebiyet vermeyecek bir yöntem olması gerekiyor.

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