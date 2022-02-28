Genital bölgenizi doğru temizlediğinize emin misiniz? Söylediklerimize kulak verin!

Genital bölgenin her zaman temiz olması gerekiyor. Bu durum hijyen açısından olduğu kadar vücut sağlığı açısından da son derece önemli. Hem erkeklerin hem kadınların genital bölge temizliğine özen göstermesi çok önemli. Ancak uygulanacak yöntemler bu noktada değişiklik gösteriyor. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER

Genital bölge temizliğinin tüy alma aşamasında erkeklerin ve kadınların uygulayabilecekleri yöntemler farklılık gösteriyor. Kadınlara özel ağda ve epilasyon cihazları bulunurken jilet, eldiven ve tüy dökücü kremler kadın veya erkek fark etmeksizin kullanılabiliyor.

KADINLARDA GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Genital bölge temizliği, sadece tüy almaktan ibaret değil. Hayatın her anında bu bölgenin temiz olması son derece önemli. Kadınlarda genital bölge temizliği için aşağıdaki noktalara dikkat edilmeli.

İç çamaşırı tercihinin pamuklu ve hava alan kumaşlardan yana yapılması oldukça önemli. Ayrıca iç çamaşırı sık sık değiştirilmeli.

Sıradan şampuan ve sabunlar, genital bölgeye uygun olmayabiliyor. Bu nedenle genital bölge temizliğine özel bakım ürünleri kullanılmalı.

Düzenli aralıklarla tüy temizliği yapılması gerekiyor. Uzayan tüyler, kaşıntı gibi olumsuz durumlara neden oluyor. Bu sebeple cilde en uygun yöntem seçilerek düzenli şekilde tüy temizliği yapılmalı.

Özellikle regl döneminde kullanılan pedler sık sık değiştirilmeli, bakteri oluşumuna müsaade edilmemeli.

ERKEKLERDE GENİTAL BÖLGE TEMİZLİĞİ

Erkeklerin de genital bölge temizliğine dikkat etmesi lazım. Aksi takdirde bu bölgede farklı enfeksiyonlar oluşabiliyor. Bu nedenle aşağıdaki noktalara önem verilmesi gerekiyor.