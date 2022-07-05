Genital deformasyonlar hangi problemlere neden olur?

Doğumlar, hormonal değişiklikler ve yaşlanma süreçleri kadınların cinsel organlarında değişiklikler olmasına yol açar. Bir kadının yaşam kalitesini etkileyen değişikliklerin başında vajinal gevşeklik, idrar kaçırmalar vajinal kayganlığın kaybı, buna bağlı olarak cinsel ilişkide ağrı, cinsel uyarılma hissinde azalma ve labia majörlerin (dış dudakların) tonusunun kaybı yer alır. Jinekoloji, Doğum ve Cinsel Sağlık Uzmanı Op. Dr. Dilek Uslu, genital deformasyonların hangi problemlere neden olduğunu ve tedavisinin nasıl yapıldığını sizler için anlattı.

GENİTAL GENÇLEŞTİRME NEDEN UYGULANIR?

Genital gençleştirme sadece görünüş açısından uygulanmaz; ağrılı cinsel ilişki veya stres üriner inkontinans (idrar kaçırma) gibi vajinal doku gevşekliğinin neden olduğu sorunları hafifletmek için de tercih edilmektedir.



