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Genital deformasyonlar hangi problemlere neden olur?

05.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların cinsel organlarında çeşitli nedenlerden ötürü değişiklikler olabilir. Başta doğum olmak üzere hormonal değişiklikler ve yaşlanma süreci cinsel organ deformasyonlarına neden olabilir. Genital deformasyonlar çeşitli tedavilerle iyileştirilebilir.

Doğumlar, hormonal değişiklikler ve yaşlanma süreçleri kadınların cinsel organlarında değişiklikler olmasına yol açar. Bir kadının yaşam kalitesini etkileyen değişikliklerin başında vajinal gevşeklik, idrar kaçırmalar vajinal kayganlığın kaybı, buna bağlı olarak cinsel ilişkide ağrı, cinsel uyarılma hissinde azalma ve labia majörlerin (dış dudakların) tonusunun kaybı yer alır. Jinekoloji, Doğum ve Cinsel Sağlık Uzmanı Op. Dr. Dilek Uslu, genital deformasyonların hangi problemlere neden olduğunu ve tedavisinin nasıl yapıldığını sizler için anlattı.

GENİTAL GENÇLEŞTİRME NEDEN UYGULANIR?

Genital gençleştirme sadece görünüş açısından uygulanmaz; ağrılı cinsel ilişki veya stres üriner inkontinans (idrar kaçırma) gibi vajinal doku gevşekliğinin neden olduğu sorunları hafifletmek için de tercih edilmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
genital bölge
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