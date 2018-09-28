Genital estetik hakkında bilinmeyenler! Bakın bu süreçte cinsel ilişki ne zamana kadar yasak?

Genital estetik adından da anlaşılabileceği gibi genital bölgeye gerçekleştirilen estetik operasyonların tamamıdır. Zaman içerisinde geçirilmiş doğumlar, cilt yapısının değişmesi, aşırı kilo alıp verme ya da genetik yatkınlıktan dolayı bu bölgede sarkmalar ve şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Bu bozukluklar çevresel etmenlerden de kaynaklı olduğu gibi doğuştan da görülebilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber estetik operasyonların daha rahat, daha kolay ve daha az acısız şekilde yapılması ile beraber bu operasyonlara olan talebi arttırmaktadır. Bu bölgede meydana gelen şekil bozuklukları aynı zamanda çeşitli fonksiyonel bozukluklara da neden olabilmektedir. Rahatsız edici durumların neredeyse hepsi cerrahi operasyonlar ile ortadan başarılı bir şekilde kaldırılabilmektedir.

Genital Estetikte Yapılan Operasyonlar

Kadın vücudunda vulva, iç ve dış dudak, klitoris ve vajinanın bulunduğu bölgeye genital bölge adı verilmektedir. Genital bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda vajina ile iç ve dış dudaklar birlikte değerlendirilmektedir ve genelde en çok operasyon bu bölgeye yapılmaktadır. Çünkü bozukluklar özellikle iç ve dış dudaklarda meydana gelmektedir. Genital estetik operasyonları genellikle içten dışa doğru yapılan operasyonlardır. Bu operasyonlar arasında vajina daraltma, iç ve dış dudak küçültme ve düzeltme ve dolgu gibi estetik operasyonları yer almaktadır. Genital estetik operasyonlarının avantajlı kısımlarından bir tanesi ise birden fazla operasyonun kombine bir şekilde gerçekleştirilebilir olmasıdır. Bu şekilde hastalar tek bir iyileşme süreci geçirmektedir.