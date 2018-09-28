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Genital estetik hakkında bilinmeyenler! Bakın bu süreçte cinsel ilişki ne zamana kadar yasak?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
ESTETİK HABERLERİ  | 28.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, genital estetik operasyon hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Genital estetik hakkında bilinmeyenler! Bakın bu süreçte cinsel ilişki ne zamana kadar yasak?

Genital estetik adından da anlaşılabileceği gibi genital bölgeye gerçekleştirilen estetik operasyonların tamamıdır. Zaman içerisinde geçirilmiş doğumlar, cilt yapısının değişmesi, aşırı kilo alıp verme ya da genetik yatkınlıktan dolayı bu bölgede sarkmalar ve şekil bozuklukları meydana gelmektedir. Bu bozukluklar çevresel etmenlerden de kaynaklı olduğu gibi doğuştan da görülebilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber estetik operasyonların daha rahat, daha kolay ve daha az acısız şekilde yapılması ile beraber bu operasyonlara olan talebi arttırmaktadır. Bu bölgede meydana gelen şekil bozuklukları aynı zamanda çeşitli fonksiyonel bozukluklara da neden olabilmektedir. Rahatsız edici durumların neredeyse hepsi cerrahi operasyonlar ile ortadan başarılı bir şekilde kaldırılabilmektedir.

Genital Estetikte Yapılan Operasyonlar

Kadın vücudunda vulva, iç ve dış dudak, klitoris ve vajinanın bulunduğu bölgeye genital bölge adı verilmektedir. Genital bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda vajina ile iç ve dış dudaklar birlikte değerlendirilmektedir ve genelde en çok operasyon bu bölgeye yapılmaktadır. Çünkü bozukluklar özellikle iç ve dış dudaklarda meydana gelmektedir. Genital estetik operasyonları genellikle içten dışa doğru yapılan operasyonlardır. Bu operasyonlar arasında vajina daraltma, iç ve dış dudak küçültme ve düzeltme ve dolgu gibi estetik operasyonları yer almaktadır. Genital estetik operasyonlarının avantajlı kısımlarından bir tanesi ise birden fazla operasyonun kombine bir şekilde gerçekleştirilebilir olmasıdır. Bu şekilde hastalar tek bir iyileşme süreci geçirmektedir.

Operasyon Sonrası İyileşme Süreci

Genital estetik operasyonları genel anestezi altında yada bölgesel anestezi (uyumadan) gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda ve hastanın tercihi doğrultusunda lokal anestezi de tercih edilebilmektedir. Operasyon süreci son derece rahattır ve hastalar herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissetmemektedir. Genel olarak hastalar operasyon günü veya 1 gün sonrasında taburcu edilmektedir. İyileşme süreci yapılan operasyona göre değişiklik gösterse de genel olarak hastalar operasyondan 2 gün sonra duş alabilmektedir. Hastalara yaklaşık olarak 2-3 hafta cinsel ilişkiye girmemesi gerekmektedir. İyileşme sürecinde yapılacak olan kısa yürüyüşler operasyon sonrası vücutta meydana gelen ödemin atılmasına yardımcı olur. Hastalar operasyona göre yaklaşık 3 ile 5 gün içerisinde sosyal hayatlarına geri dönebilmektedir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Instagram: /drtanerusta

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