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Genital estetik kadınlara özgüven sağlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar sadece dış görünüşlerine değil, genital bölgenin estetik görünümüne de önem verir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, genital estetikle vulva/vajina güzelleştirme ve gençleştirme ile kadınların özgüven kazandığını belirtti.

Kadın genital bölgesine yönelik işlemler son yıllarda hızla arttı. Pek çok kadın artık genital bölgesinin de güzel olmasını istiyor. Toplumumuzda hala tabu olarak görülen kadın cinselliği ve kadın genital bölgesine ilişkin sorunların çözümü için pek çok kişi estetik cerrahlara başvuruyor.

Genital bölgeyle ilgili çok sayıda yapısal, işlevsel ve estetik sorun yaşanabiliyor. Bunların arasında vajina genişliği, vajina yaşlanması, dudaklardaki şekil bozuklukları, renk değişimleri, siğil, orgazm güçlüğü, kızlık zarı yırtılması gibi sorunlar yer almaktadır. Genital estetik prosedürleri ile birçok sorunun tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. İşte genital bölgeye yapılan estetik çeşitleri.


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Anahtar Kelimeler:
genital estetik vajina gençleştirme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sadece kadın için değil erkek için de önemli.. Ama Türkiye gibi hayat standartları düşük toplumlar için insanların aklına bile gelmeyen bir konu..
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