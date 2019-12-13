Genital estetik kadınlara özgüven sağlıyor

Kadın genital bölgesine yönelik işlemler son yıllarda hızla arttı. Pek çok kadın artık genital bölgesinin de güzel olmasını istiyor. Toplumumuzda hala tabu olarak görülen kadın cinselliği ve kadın genital bölgesine ilişkin sorunların çözümü için pek çok kişi estetik cerrahlara başvuruyor.

Genital bölgeyle ilgili çok sayıda yapısal, işlevsel ve estetik sorun yaşanabiliyor. Bunların arasında vajina genişliği, vajina yaşlanması, dudaklardaki şekil bozuklukları, renk değişimleri, siğil, orgazm güçlüğü, kızlık zarı yırtılması gibi sorunlar yer almaktadır. Genital estetik prosedürleri ile birçok sorunun tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. İşte genital bölgeye yapılan estetik çeşitleri.



