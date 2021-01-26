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Geniz eti ameliyatı sonrası kanama normal mı?

26.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Geniz eti, özellikle çocuk yaşlarda burun boşluğunun arka bölgesinde bulunan bir lenf dokusudur. Vücudun bağışıklık sistemi elemanıdır. Bunun da iltihaplanmasında, klasik iltihabı belirtilerden olan şişme, kızarma görülebilir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, ateş olabilir. Bu etkenlerin vücutta yaratacağı halsizlik, kırgınlık gibi belirtiler yaşanabilir. Bazı durumlarda bademciklerle beraber iltihaplandığı da görülebilir.

Geniz eti, bağışıklık sistemi elemanlarından lenf dokusu olduğu için, hastalık sırasında görevi büyümektir. Ama çok sık hasta olunduğunda, iltihapların görüldüğü durumlarda gelen ajanlara karşı yüzeyini arttırmak ister ve küçülecek zaman bulamaz. Buna bağlı başka sorunlar ortaya çıkabilir.

Alerjik nezle, burun eti şişmesi, klima koşulları, sigara dumanına maruz kalma gibi pek çok durum geniz eti büyümesine de yol açabilir.

GENİZ ETİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

Geniz eti daha çok çocuklarda görülmektedir. Burun boşluğunun arka tarafını kapadığı zaman en başta solunum problemine yol açar. Burnu tıkanan çocuk ağzından nefes almaya başlar. Bu horlamaya ve uyku apnesine yol açabilir.

Uzun süre ağız solunumu yapan çocuklarda ağız, diş ve çene kemiklerinde bozukluklara rastlanabilir. Bulunduğu konum itibariyle östaki borusunun ağzını kapadığı zaman kulaklarda vakum olur. Bu durum kulaklarda tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Burun işleyişini bozabilir, beraberinde alerjik nezle görülebilir. Tekrarlayan çocuk sinüzitlerinin temel nedeni de geniz etidir.

GENİZ ETİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedaviden ziyade hastalıkları azaltmak gerekir. Çocuğun geçireceği hastalık sayısı azalırsa, geniz etinin büyümesi de önlenmiş olur. Bunun için genel olarak hastalıklardan korunma önlemleri alınmalıdır. Çocukların kreş ve yuvalarda hasta olmamalarını sağlayacak önlemlerin alınması en başta gelir.

Burun işleyişinin bozulduğu, alerjik nezlenin eklendiği, burun eti şişmesinin meydana geldiği durumlarda bu dokuları ufaltabilecek bir takım yöntemler uygulanır. Bunlarla öncelikle tıbbi olarak tedavi yapılmaya çalışılır. Ancak solunum sıkıntısı, kulakta sıvı toplanması gibi durumlar eğer çok sık oluyorsa, o zaman geniz etinin ameliyatla tedavisi gündeme gelir.

GENİZ ETİ NE ZAMAN AMELİYAT EDİLMELİDİR?

Geniz eti, öncelikle her türlü önlem alınmasına ve tedaviye rağmen küçülmüyor ise ameliyat edilir. Gerekli olduğu durumlar, tedaviyle düzelmeyen orta kulak sıvısı, tekrarlayan çocukluk çağı sinüzitleri, solunum problemleri, uyku apne problemleridir.

GENİZ ETİ AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Geniz eti ameliyatı basit bir ameliyatmış gibi görünmesine rağmen önemli bir ameliyattır. Narkoz verilir, özellikle anestezi ekibinin iyi olduğu, yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde tercih edilmelidir.

Geniz etini aldıktan sonra, pediatrik inci optiklerle geride doku kalıp kalmadığı kontrol edilebilir. Müdahale sonrasında bir gün hastanede yatılabilir. Bir haftalık sürede gözetim altında tutulmalıdır, bu dönemde kanama olabilir. Beslenme açısından çok özel bir durum yoktur.


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