Geniz eti ameliyatı sonrası kanama normal mı?

Geniz eti, bağışıklık sistemi elemanlarından lenf dokusu olduğu için, hastalık sırasında görevi büyümektir. Ama çok sık hasta olunduğunda, iltihapların görüldüğü durumlarda gelen ajanlara karşı yüzeyini arttırmak ister ve küçülecek zaman bulamaz. Buna bağlı başka sorunlar ortaya çıkabilir.

Alerjik nezle, burun eti şişmesi, klima koşulları, sigara dumanına maruz kalma gibi pek çok durum geniz eti büyümesine de yol açabilir.

GENİZ ETİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

Geniz eti daha çok çocuklarda görülmektedir. Burun boşluğunun arka tarafını kapadığı zaman en başta solunum problemine yol açar. Burnu tıkanan çocuk ağzından nefes almaya başlar. Bu horlamaya ve uyku apnesine yol açabilir.

Uzun süre ağız solunumu yapan çocuklarda ağız, diş ve çene kemiklerinde bozukluklara rastlanabilir. Bulunduğu konum itibariyle östaki borusunun ağzını kapadığı zaman kulaklarda vakum olur. Bu durum kulaklarda tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Burun işleyişini bozabilir, beraberinde alerjik nezle görülebilir. Tekrarlayan çocuk sinüzitlerinin temel nedeni de geniz etidir.