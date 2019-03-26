Genleriniz mutlu bir evliliğiniz olup olmadığını belirleyebilir

Eğer bu gene sahipseniz ya da sahip olan bir eşle evliyseniz, bulgulara göre evliliğinizden memnun olmanız daha olasıdır. OXTR rs53576 olarak bilinen söz konusu gen, aynı zamanda "aşk ilacı" veya "sarılma hormonu" olarak da bilinen oksitosin adı verilen bir hormonun üretimini etkiliyor. oksitosin hormonu daha yüksek cinsel doyum, daha fazla sadakat hatta güven de dahil olmak üzere sayısız ilişki bağının etkisiyle ilişkilendirilmiştir.

Yale Üniversitesi araştırmacıları, yaşları 37 ile 90 arasında değişen 178 evli çifti inceledi. Katılımcılardan evlilik memnuniyeti hakkında anket istendi ve tükürük numunesi alınarak test yapıldı.

Çiftlerden en az birinin gen sahibi olması, hiçbir eşin gene sahip olmamasına kıyasla, daha fazla evlilik memnuniyeti ve daha fazla güven duyguları ortaya çıktı.

Araştırmanın baş yazarı Joan Monin, ''bu çalışma, yakın ilişkilerimizde nasıl hissettiğimizin, zaman içinde ortaklarımızla paylaştığımız deneyimlerden daha fazla etkilendiğini gösteriyor'' diyor.

Evlilikte insanlar ayrıca kendilerinden ve eşlerinin genetik yatkınlıklarından etkileniyorlar. Çalışma aynı zamanda 'mutlu evlilik' genine sahip olanların endişeli bir bağlanma stiline sahip olma ihtimalinin daha düşük olduğunu tespit etti. Mutsuz bir ilişkide olan çiftler, önceki partnerlerinden veya aile üyelerinin mutsuz evliliklerinden oldukça etkileniyor.