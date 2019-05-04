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Geri dönüşüm kumbarasında mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm kumbarasına düşen çocuk itfaiye tarafından çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Acıbadem Caddesi üzerindeki geri dönüşüm kumbarasından oyuncak almak için eğilen S.B. (12), içeriye düşünce kumbaranın kapağının kapanmasıyla mahsur kaldı.

Kumbaradan sesler geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kumbaranın kapağını açarak çocuğu kurtardı. Sorulara cevap vermeyen S.B., olay yerinden hızla uzaklaştı.

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