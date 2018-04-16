Geri sayım başladı! İşte 5 adımda düz bir karın için yapmanız gerekenler

Nefes verirken kollarınızı başınızın iki yanına kulaklarınızın hizasına getirirken bacaklarınızı ileri doğru V şeklinde açarak uzatın.

Nefes verirken kürek kemikleriniz hizasına kadar kalkın. Kollarınızı hafifçe aşağı indirin.

Nefes verirken kürek kemikleriniz hizasına kadar kalkın. Kollarınız kalça hizanıza inerken ayaklarınızı dizleriniz düz olana kadar ileri uzatın.

Nefes alırken başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Single Leg Stretch

Sırtüstü yatın. Dizlerinizi 90 derece büküp ayaklarınızı kaldırın. Kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde tavana doğru uzatın.

Kürek kemiklerinize kadar kalkıp bir dizinizi kendinize doğru çekin. Diğer diz düz bacağınızı ileri uzatın.

Nefes alırken harekete hazırlanın.

Nefes verirken bacaklarınız yer değiştirsin siz başınızın ve kollarınızın pozisyonunu bozmayın.

Lateral Bükülme

Yan yatın. Bir kolunuz başınızın altında diğer kolunuz yere temas halinde olsun.

Nefes alırken başınızın altındaki kolunuz ile gövdenizi yukarı kaldırın.

Nefes verirken kolunuzu ve gövdenizi yavaşça yere indirin.