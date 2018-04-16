KADIN

Geri sayım başladı! İşte 5 adımda düz bir karın için yapmanız gerekenler

Betül Kurucu Betül Kurucu
ZAYIFLAMA HABERLERİ  | 16.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi için geriye saydığımız bahar aylarında egzersiz yapma isteği de artıyor. Bir taraftan kışın rehavetini atmak diğer taraftan havanın ısınması ile artan enerji düzeyi en önemlisi de yaza fit girme isteği insanları egzersize yönlendiriyor. Bu noktada en çok çalışılmak istenen bölge ise şüphesiz karın bölgesi... Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, sizler için günde 30 tekrar ile düz bir karına sahip olmak için yapması hem kolay hem de iddialı bir çalışma programı hazırladı.

Geri sayım başladı! İşte 5 adımda düz bir karın için yapmanız gerekenler

Double Leg Stretch Hazırlık

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Sırtüstü yatın. Dizlerinizi 90 derece büküp ayaklarınızı kaldırın. Kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde tavana doğru uzatın.

Nefes alırken harekete hazırlanın.

Nefes verirken kürek kemikleriniz hizasına kadar kalkın. Kollarınız kalça hizanıza inerken ayaklarınızı dizleriniz düz olana kadar ileri uzatın.

Nefes alırken başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Abdominal Bükülme

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Sırtüstü yatıp dizlerinizi bükün. Kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde tavana doğru uzatın.

Nefes alırken harekete hazırlanın.

Nefes verirken kürek kemikleriniz hizasına kadar kalkın. Kollarınızı hafifçe aşağı indirin.

Nefes alırken başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Deniz Yıldızı

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Sırtüstü yatın. Dizlerinizi 90 derece büküp ayaklarınızı kaldırın. Kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde tavana doğru uzatın.

Nefes alırken harekete hazırlanın.

Nefes verirken kollarınızı başınızın iki yanına kulaklarınızın hizasına getirirken bacaklarınızı ileri doğru V şeklinde açarak uzatın.

Nefes alırken başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Single Leg Stretch

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Sırtüstü yatın. Dizlerinizi 90 derece büküp ayaklarınızı kaldırın. Kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde tavana doğru uzatın.

Kürek kemiklerinize kadar kalkıp bir dizinizi kendinize doğru çekin. Diğer diz düz bacağınızı ileri uzatın.

Nefes alırken harekete hazırlanın.

Nefes verirken bacaklarınız yer değiştirsin siz başınızın ve kollarınızın pozisyonunu bozmayın.

Lateral Bükülme

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Yan yatın. Bir kolunuz başınızın altında diğer kolunuz yere temas halinde olsun.

Nefes alırken başınızın altındaki kolunuz ile gövdenizi yukarı kaldırın.

Nefes verirken kolunuzu ve gövdenizi yavaşça yere indirin.

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Anahtar Kelimeler:
düz karın egzersizi zayıflama

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