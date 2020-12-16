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Geven otunun faydaları neler? Geven otu neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

16.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Geven otunun faydaları neler? Geven otu neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Geven Otunun Tıp Dünyasındaki Yeri
  • Geven Otu Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
  • Geven Otunu Kimlerin Kullanmaması Gerekir?
  • Geven Otunun Faydaları Nelerdir?
  • Geven Otunun Yan Etkileri
  • Geven Otu Nasıl Kullanılır?

Binlerce farklı türe sahip geven otu, yüzyıllarca birçok hastalığın iyileşmesinde farklı tekniklerle kullanılmıştır. İlaç yapımında da kullanılan bu bitkiye dair tüm ayrıntıları sizler için derledik.

Ana vatanı Çin olarak bilinen geven otu, baklagiller familyasının bir üyesidir. Bilimsel adı “astragalus” olan geven otu; çekme, ketre, zamk geveni, keven otu, geven dikeni, püs geveni gibi farklı isimlerle de bilinir. Dikenli geven otu olarak da anılan bir bitki pembe, sarı ve beyaz renklerde çiçeklere sahiptir.

Geven Otunun Tıp Dünyasındaki Yeri

Geven otu eski dönemlerden günümüze kadar birçok farklı şekillerde kullanım alanı bulur. Hastalıklarda farklı teknikler kullanılarak geliştirilen bu doğal şifa kaynağı tıp dünyasına da ilham olmuştur. Geven otu içeriğinde doğal bir zamk bulundurur. Bu zamk kitre olarak adlandırılır ve birçok ilacın yapımında ham madde olarak kullanılır. Bitkinin kökleri, gövdesi ve çiçekleri farklı alanlarda kullanılarak ayrı ayrı değerlendirilir.

Geven Otu Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kullanım alanı genişledikçe bu bitkiye dair birçok ayrıntı merak konusu olmuştur. Geven otu nerede yetişir, faydaları nelerdir, nerelerde kullanılabilir? gibi soruların cevapları da önem taşır. Geven otu Çin ve Moğolistan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de bazı bölgelerde yetişir. Yaz aylarında ülkemizin daha çok kurak bölgelerinde sıklıkla yetişen bu bitkiler, şifa arayanların ilgisini oldukça çeker. Birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinir.

Kanser hastalarında kullanımı

Kemoterapi gören kanser hastalarında kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte tedavinin bazı yan etkileri görülebilir. Bu yan etkileri azaltmaya yönelik bitkisel bir yöntem olan geven otu da sıklıkla kullanılır. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonucu olarak bu bitkinin alınan bazı ilaçların etkisini artırırken yan etkilerini azalttığı görülür. Diğer yandan her kanser türünde ve kullanılan tedavi yönteminde farklı etkiler gösterir. Bu sebeple bu bitkinin kullanımında doktor tavsiyesi oldukça önem taşır.

Bağışıklık üzerindeki etkisi

Geven otu bağışıklık sistemindeki zayıflıklar sebebiyle oluşan birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği farklı test ve çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Bakteri ve virüslere karşı kullanımı

Bu bitki, birçok hastalığın kaynağı olan bakteri ve virüslere karşı doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle kullanım alanı bulur.

Kalp ve damar hastalıklarında kullanımı

Kalp ve damar hastalıklarında da doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken bu bitkilerin kan sulandırıcı bir etki yarattığı söylenir.

Şeker hastalığı üzerindeki etkisi

Az da olsa diyabet üzerindeki etkilerine dair çalışmalar bulunur. Bununla birlikte şeker hastalarında hastalığın bazı etkilerini azalttığı da bilinir.

Geven Otunu Kimlerin Kullanmaması Gerekir?

Bu bitkinin faydaları oldukça fazladır. Bunun yanı sıra doğru şekillerde ve dozlarda kullanmak da önem taşır. Bazı ilaçların kullanımı sırasında ve hastalıklarda farklı etkileşimler sebebiyle beklenen etki değişebilir. Örneğin; bu otun östrojen hormonunu destekleyici etkisi vardır. Bu sebeple hormonal rahatsızlıklar ve ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekir. Diğer yandan bazı kanser türlerinde kullanımı kanser tedavisinin etkisini de değiştirir. Bunun yanı sıra bu şifalı bitki kan sulandırıcı ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu etkileri gösteren ilaçlar ve hastalıklar söz konusu olduğunda doktor önerisi ile birlikte kullanımı önem taşır.

Geven Otunun Faydaları Nelerdir?

Vücudun birçok bölgesinde ve farklı hastalıklarda geven otu faydaları oldukça fazladır. Genel olarak vücut direnci ve bağışıklığını destekleyen bu bitkinin faydalarını sizler için sıraladık:

  • İdrar söktürücü özelliği ile idrarda protein birikmesinin önüne geçerek prostat şikayetlerini hafifletir.
  • Soğuk algınlıkları, mevsimsel alerjiler ve bunun gibi bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantılı birçok sorunda kullanımı yaygındır.
  • İştahsızlık ve halsizlik gibi problemlere yönelik de destekleyici etkisi vardır.
  • Mide rahatsızlıkları, nefes darlığı ve mide bulantısı gibi sorunlar üzerindeki etkisi farklı araştırmalar ile onaylanmıştır.
  • Vücudun savunma hücrelerini artırıcı özelliği sayesinde hücre yenilenmesi, yaraların iyileşmesi ve vücut direncinin artması gibi etkiler yaratır.
  • Akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında iyileştirici bir etkisi vardır.
  • Kalp ve damarlardaki kan pompalama sürecine etkisi sayesinde kan akışının düzenlenmesini destekler.

Geven Otunun Yan Etkileri

Her şifalı bitki ve ilaç gibi bu bitkinin de doğru şekilde kullanılması büyük önem taşır. Her insanın farklı metabolizma ve bağışıklık sistemi vardır. Bununla birlikte farklı bedensel ihtiyaçları oluşur ve bu ihtiyaçlar doğru şekilde karşılanmalıdır. Geven otunun yan etkileri de kullanan kişilerin vücut direnci, sağlık durumu ve herhangi bir tedavi görüp görmediği ile doğrudan ilişkilidir.

Geven Otu Nasıl Kullanılır?

Bu bitkinin çiçekleri, yaprakları ve kökleri farklı şekillerde tüketilebilir. Bu yöntemlerden en sık kullanılanı ise çay yapmaktır. Su içerisinde kaynatılarak çayı yapılabilen bu bitkisel şifa kaynağı daha çok aç karnına tüketilir. Bununla birlikte tatlandırmak isteyenler çayına şeker yerine orantılı olarak bal katabilir. İlaç yapımında da kullanılan bu bitki kapsül, merhem ve hap gibi farklı şekillerde de tüketilir. Aynı zamanda geven otu fiyatı, bitki çayı veya ilaç gibi formlarına göre değişkenlik gösterir. Geven otunun bir diğer kullanım yöntemi ise, toz haline getirilen köklerinin yemeklere baharat olarak katılmasıdır.

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