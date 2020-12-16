Geven otunun faydaları neler? Geven otu neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

Ana vatanı Çin olarak bilinen geven otu, baklagiller familyasının bir üyesidir. Bilimsel adı “astragalus” olan geven otu; çekme, ketre, zamk geveni, keven otu, geven dikeni, püs geveni gibi farklı isimlerle de bilinir. Dikenli geven otu olarak da anılan bir bitki pembe, sarı ve beyaz renklerde çiçeklere sahiptir. Geven Otunun Tıp Dünyasındaki Yeri Geven otu eski dönemlerden günümüze kadar birçok farklı şekillerde kullanım alanı bulur. Hastalıklarda farklı teknikler kullanılarak geliştirilen bu doğal şifa kaynağı tıp dünyasına da ilham olmuştur. Geven otu içeriğinde doğal bir zamk bulundurur. Bu zamk kitre olarak adlandırılır ve birçok ilacın yapımında ham madde olarak kullanılır. Bitkinin kökleri, gövdesi ve çiçekleri farklı alanlarda kullanılarak ayrı ayrı değerlendirilir. Geven Otu Hangi Hastalıklarda Kullanılır? Kullanım alanı genişledikçe bu bitkiye dair birçok ayrıntı merak konusu olmuştur. Geven otu nerede yetişir, faydaları nelerdir, nerelerde kullanılabilir? gibi soruların cevapları da önem taşır. Geven otu Çin ve Moğolistan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de bazı bölgelerde yetişir. Yaz aylarında ülkemizin daha çok kurak bölgelerinde sıklıkla yetişen bu bitkiler, şifa arayanların ilgisini oldukça çeker. Birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinir.

Kanser hastalarında kullanımı Kemoterapi gören kanser hastalarında kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte tedavinin bazı yan etkileri görülebilir. Bu yan etkileri azaltmaya yönelik bitkisel bir yöntem olan geven otu da sıklıkla kullanılır. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan araştırmaların sonucu olarak bu bitkinin alınan bazı ilaçların etkisini artırırken yan etkilerini azalttığı görülür. Diğer yandan her kanser türünde ve kullanılan tedavi yönteminde farklı etkiler gösterir. Bu sebeple bu bitkinin kullanımında doktor tavsiyesi oldukça önem taşır. Bağışıklık üzerindeki etkisi Geven otu bağışıklık sistemindeki zayıflıklar sebebiyle oluşan birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği farklı test ve çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bakteri ve virüslere karşı kullanımı Bu bitki, birçok hastalığın kaynağı olan bakteri ve virüslere karşı doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle kullanım alanı bulur. Kalp ve damar hastalıklarında kullanımı Kalp ve damar hastalıklarında da doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken bu bitkilerin kan sulandırıcı bir etki yarattığı söylenir.

Şeker hastalığı üzerindeki etkisi Az da olsa diyabet üzerindeki etkilerine dair çalışmalar bulunur. Bununla birlikte şeker hastalarında hastalığın bazı etkilerini azalttığı da bilinir. Geven Otunu Kimlerin Kullanmaması Gerekir? Bu bitkinin faydaları oldukça fazladır. Bunun yanı sıra doğru şekillerde ve dozlarda kullanmak da önem taşır. Bazı ilaçların kullanımı sırasında ve hastalıklarda farklı etkileşimler sebebiyle beklenen etki değişebilir. Örneğin; bu otun östrojen hormonunu destekleyici etkisi vardır. Bu sebeple hormonal rahatsızlıklar ve ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekir. Diğer yandan bazı kanser türlerinde kullanımı kanser tedavisinin etkisini de değiştirir. Bunun yanı sıra bu şifalı bitki kan sulandırıcı ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu etkileri gösteren ilaçlar ve hastalıklar söz konusu olduğunda doktor önerisi ile birlikte kullanımı önem taşır. Geven Otunun Faydaları Nelerdir? Vücudun birçok bölgesinde ve farklı hastalıklarda geven otu faydaları oldukça fazladır. Genel olarak vücut direnci ve bağışıklığını destekleyen bu bitkinin faydalarını sizler için sıraladık: