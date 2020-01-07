HABER
  4. Ghosn’un eşi için tutuklama emri

Ghosn’un eşi için tutuklama emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Japonya’da, eski Nissan CEO’sunun eşi Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı.Japonya’da yargılanmayı beklerken Aralık ayının sonunda Lübnan’a kaçan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’u eşi Carole Ghosn hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Japonya’da, eski Nissan CEO’sunun eşi Carole Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı.
Japonya’da yargılanmayı beklerken Aralık ayının sonunda Lübnan’a kaçan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’u eşi Carole Ghosn hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Tokyo Savcılığı, eşiyle birlikte Lübnan’da olan Carole Ghosn’u, Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçladı.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı Ghosn için geçen hafta kırmızı bülten çıkarmıştı. Japonya ile Lübnan arasında ise suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.
Pasaportlarını avukatlarına teslim eden ve İstanbul’a inen özel bir uçakla sahte belgeler kullanarak kaçtığı belirtilen Ghosn, "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Sel sularıyla taşınan odunları topladılarSel sularıyla taşınan odunları topladılar
Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vurulduSilahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.