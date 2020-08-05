Gıdaları daha uzun süre taze tutmak mümkün! Kadın çorabının içine koyarak...

Özellikle pandemi dönemi olan şu günlerde teması azaltmak ve hastalıktan korunmak için daha az dışarı çıkıyoruz. Hal böyle olunca aldığımız gıda maddelerinin uzun süre dayanmasını istiyoruz. Yiyeceklerimizi son teknoloji buzdolaplarında da saklasak ne yazık ki istediğimiz kadar uzun ömürlü olmuyorlar. Tam da bugünlerde ihtiyacımız olan ve yiyeceklerimizi daha uzun süre taze tutabileceğimiz çeşitli yollar bulunuyor. Gelin, bu yöntemleri hep birlikte inceleyelim.

SEBZE VE MEYVELERİ DOLABA YERLEŞTİRİRKEN YIKAMAYIN

Genelde sebze ve meyveleri dolaba yerleştirmeden hemen önce yıkarız. Böylece buzdolabında çıkarttığımızda yemeye hazır olurlar. Ancak uzmanlar bu davranışın hatalı olduğunu söylüyorlar. Islaklığa bağlı olarak gelen nem, bakteri üremesini hızlandırıyor. Böylece sebze ve meyvelerimiz kısa süre içerisinde ilk günkü tazeliğini yitiriyor.

BUZDOLABINI DOĞRU KULLANIN!

Buzdolabı, doğru kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir. Özellikle son teknoloji buzdolapları bu anlamda iyi işler çıkartıyor. Ancak doğru kullanılmazlarsa onlar da yiyecekleri taze tutmakta yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle gıda maddelerini dolapta saklarken mutlaka size verilen talimatlara uyun. Yeni sistem buzdolaplarında artık her ürünün yeri ayrı, bu durumda farklı ürünleri olmaması gereken noktalarda saklarsanız tazelik konusunda sorun yaşayabilirsiniz.