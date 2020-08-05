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Gıdaları daha uzun süre taze tutmak mümkün! Kadın çorabının içine koyarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gıdaları uzun süre taze tutabilmek için uzun yıllardır çeşitli teknikler geliştiriyoruz. Bu geciktirmeyi sağlamak için kullandığımız tekniklerin en büyüğü hepimizin evinde bulunan buzdolabıdır. Dolap sayesinde yiyeceklerimiz normalden uzun süre taze kalabiliyor. Ancak yine de istediğimiz kadar değil. Tazeliği uzun zamana yaymak için kullanabileceğimiz çeşitli taktikler bulunuyor.

Gıdaları daha uzun süre taze tutmak mümkün! Kadın çorabının içine koyarak...

Özellikle pandemi dönemi olan şu günlerde teması azaltmak ve hastalıktan korunmak için daha az dışarı çıkıyoruz. Hal böyle olunca aldığımız gıda maddelerinin uzun süre dayanmasını istiyoruz. Yiyeceklerimizi son teknoloji buzdolaplarında da saklasak ne yazık ki istediğimiz kadar uzun ömürlü olmuyorlar. Tam da bugünlerde ihtiyacımız olan ve yiyeceklerimizi daha uzun süre taze tutabileceğimiz çeşitli yollar bulunuyor. Gelin, bu yöntemleri hep birlikte inceleyelim.

SEBZE VE MEYVELERİ DOLABA YERLEŞTİRİRKEN YIKAMAYIN

Genelde sebze ve meyveleri dolaba yerleştirmeden hemen önce yıkarız. Böylece buzdolabında çıkarttığımızda yemeye hazır olurlar. Ancak uzmanlar bu davranışın hatalı olduğunu söylüyorlar. Islaklığa bağlı olarak gelen nem, bakteri üremesini hızlandırıyor. Böylece sebze ve meyvelerimiz kısa süre içerisinde ilk günkü tazeliğini yitiriyor.

BUZDOLABINI DOĞRU KULLANIN!

Buzdolabı, doğru kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir. Özellikle son teknoloji buzdolapları bu anlamda iyi işler çıkartıyor. Ancak doğru kullanılmazlarsa onlar da yiyecekleri taze tutmakta yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle gıda maddelerini dolapta saklarken mutlaka size verilen talimatlara uyun. Yeni sistem buzdolaplarında artık her ürünün yeri ayrı, bu durumda farklı ürünleri olmaması gereken noktalarda saklarsanız tazelik konusunda sorun yaşayabilirsiniz.

SOĞANI KADIN ÇORABINDA SAKLAYIN

Kadın çorabının soğan için en ideal ortamı oluşturacağı hiç aklınıza gelir miydi? Temiz bir çorap, soğanlarınızı uzun süre taze tutmanızı ve ilk günkü tadını korumasını sağlar. Kadın çorabının içerisine soğanlarınızı tek tek yerleştirmeli ve her bir soğanın arasına düğüm atmalısınız. Böylece soğanlarınız birbirine temas etmeyecek ve uzun süre taze kalacak. Bu yöntem hoşunuza gitmediyse kapalı olmayan bir ortamda da soğanlarınızı taze tutabilirsiniz.

Bunun yanı sıra soğanın sevmediği ortamı oluşturan patatesten uzak tutmak da soğanın tazeliği için oldukça önemlidir. Ayrıca soğanınızı asla buzdolabında saklamayın.

PATATESLERİ KARANLIK ODADA SAKLAYIN

Patates toprak altında yetişen bir bitkidir ve tazeliğini de buna borçludur. Toprağın altında güneş görmeden yetişen bu sebze, hasat edildikten sonra da karanlık yerlerde saklanarak tazeliği korunmaya çalışılır. Soğuk ve nemli ortamlardan da uzak tutmak patatesin ömrünü uzatan bir diğer faktördür.

Gıda maddelerini taze tutmak oldukça zorludur. Ancak birkaç basit tüyo ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu dönemde bu taktikler sayesinde daha az dışarı çıkar, teması en aza indirirsiniz.

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