Gıdı bölgesindeki sarkmalar nasıl önlenir?Gıdıdan kurtulmak için ipuçları

Gıdı bölgesindeki sarkmalar; aşırı kilo, ileri yaş, hareketsiz yaşam ya da çene ve yüz yapısı gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Rahatsız edici görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan bu durum öz güvenimizin düşmesine sebep olabilir. Fakat bu durumu önlemek mümkün. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz maskelerle ve çene kaslarınızı çalıştıracak basit egzersizlerle bu kötü görüntünün oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte daha genç bir görünümün sırları...

GIDI SARKMASINI GİDEREN MASKELER

Gıdı sarkmasını gideren maskeler bu bölgenin daha sıkı ve gergin hale gelmesini sağlar. Ayrıca bu maskeleri egzersizlerle desteklemek daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

1. Gıdı Oluşmasını Önleyen Maske

1 adet yumurta beyazı

1 adet patates

1 tatlı kaşığı bal

Maskeye patatesi püre haline getirmekle başlayın. Püre haline getirdiğiniz patatese diğer malzemeleri de ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı boyun ve çene altına masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 20 dakika boyunca beklettikten sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz. Haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.