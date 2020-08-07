Gıdı bölgesindeki sarkmalar nasıl önlenir?Gıdıdan kurtulmak için ipuçları

Gıdı bölgesindeki sarkmalar; aşırı kilo, ileri yaş, hareketsiz yaşam ya da çene ve yüz yapısı gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Rahatsız edici görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan bu durum öz güvenimizin düşmesine sebep olabilir. Fakat bu durumu önlemek mümkün. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz maskelerle ve çene kaslarınızı çalıştıracak basit egzersizlerle bu kötü görüntünün oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte daha genç bir görünümün sırları...
GIDI SARKMASINI GİDEREN MASKELER
Gıdı sarkmasını gideren maskeler bu bölgenin daha sıkı ve gergin hale gelmesini sağlar. Ayrıca bu maskeleri egzersizlerle desteklemek daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.
1. Gıdı Oluşmasını Önleyen Maske
1 adet yumurta beyazı
1 adet patates
Maskeye patatesi püre haline getirmekle başlayın. Püre haline getirdiğiniz patatese diğer malzemeleri de ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı boyun ve çene altına masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 20 dakika boyunca beklettikten sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz. Haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.
2. Gıdı Eriten Maske
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı kil
Bütün malzemeleri bir kabın içine alarak iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı çene altına ve boyun bölgesine uygulayın. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla temizleyebilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
GIDI BÖLGESİNDEKİ SARKMALARI ÖNLEYEN EGZERSİZLER
Gıdı sarkması yavaşlatılsa bile tamamen önlenemez. Egzersizler bırakıldığı taktirde yavaşlama duracak ve sarkma süreci tüm hızıyla gerçekleşecektir. Bu yüzden egzersizlerin düzenli aralıklarla sürekli gerçekleştirilmesi gerekir.
1. Öncelikle çene kaslarınızın ısınmasını sağlamalısınız. Bu yüzden başınız ve boynunuz sabitken çenenizi yavaşça öne, arkaya ve yanlara doğru oynatın. Hareketleri ani ve sert yapmamaya özen gösterin.
2. Sırtınız dikken kafanızı sağa döndürün. Kafanız sağ taraftayken çenenizi öne doğru itin. Aynı hareketi sol tarafınız için de gerçekleştirin. Boyun ve çene kaslarınızın çalıştığını hissedebilirsiniz.
3. Başınızı yukarı kaldırarak boynunuzu gerin. Daha sonra dudaklarınızı büzerek öne doğru uzatın. Dudaklarınız büzülü haldeyken 4-5 saniye durmaya çalışın.
4. Ellerinizi yumruk yaparak çenenizin altına koyun. Daha sonra çenenizi aşağıya doğru iterek ellerinize baskı uygulayın. Baskıyı giderek arttırın. Bu hareketi yaparken ellerinizin aşağıya inmemesine sadece çenenizin baskı yapmasına dikkat edin.
5. Alt ve üst dişleriniz birbirine kenetlenmişken dudaklarınızı açabildiğiniz kadar açın ve birkaç saniye bekleyin. Çene ve boyun kaslarınızın gerildiğini hissedebilirsiniz.
6. Bir tatlı kaşığını dudaklarınızın arasına alın. Dudak hareketlerinizle kaşığı aşağı ve yukarı doğru taşıyın.
7. Son olarak kulaklarınızın altından başlayarak çene altına doğru parmak uçlarınızla masaj yapın. Parmak uçlarınızla hafif baskısı çene kaslarınızın uyarılmasını sağlayacak.
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