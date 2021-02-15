HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gine'de 5 yıl aradan sonra ebola yeniden ortaya çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Gine'de 5 yıl aradan sonra ebola yeniden ortaya çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

15.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gine'de 5 yıl aradan sonra ebola yeniden ortaya çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gine'de 2013 yılında patlak veren salgından 5 yıl sonra ilk kez ebola sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'un tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde Gine'de uzun bir aradan sonra ebola vakalarının görülmesi yetkilileri tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada biri hemşire toplamda 8 kişinin kusma, kanama ve ishal gibi belirtiler göstererek hastaneye kaldırıldığı ve akabinde dördünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer tüm can kayıplarının ülkenin güney doğusundaki Nzerekore bölgesinde görüldüğünü ifade etti. Ulusal Sağlık Ajansı Başkanı Sakoba Keita ebola teşhisi konulan bir hastanın hastaneden kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak tekrar karantinaya sokulduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yazında koronavirüs harici Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ebola vakalarının da görüldüğünü duyurmuştu. Son salgında ülkede 130 vakaya rastlanırken 55 kişi hayatını kaybetmiş, kasım ayından bu yana yeni vaka açıklanmamıştı.

VAKALARIN 3'TE BİRİ ÖLDÜ

Aralık 2013'te Gine'de başlayıp Liberya, Sierra Leone başta olmak üzere diğer Batı Afrika ülkelerine yayılan ebola virüsü yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmış ve 11 bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Alınan karantina önlemleri ve aşılama kampanyası sonrası ebola salgını Haziran 2016'da sona ermişti.

Ebola, ABD ve İspanya'daki bazı sağlık çalışanlarında da görüldü ancak bu vakalar salgına dönüşmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Ülkede heyelan şoku: 20 kayıp, 14 yaralıÜlkede heyelan şoku: 20 kayıp, 14 yaralı
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Nadir görülen beyaz kaplan yavruları Covid-19 nedeniyle öldü

Doğada bulunmayan nadir canlılar koronadan öldü

Son Dakika: Endonezya'da heyelan: 20 kayıp, 14 yaralı

Ülkede heyelan şoku: 20 kayıp, 14 yaralı

Meghan Markle, Prens Harry çifti ikinci çocuklarını bekliyor

Meghan Markle, Prens Harry çifti ikinci çocuklarını bekliyor

Çin'e giden DSÖ uzmanı: Vuhan'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi

Tepkilerin odağındaki Çin'den flaş koronavirüs açıklaması

Eski Arjantin Devlet Başkanı Menem, 90 yaşında hayatını kaybetti

Bir döneme damga vurmuştu! 'El Turco' hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.