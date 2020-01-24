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Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:02 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, kazada karı koca hayatını kaybetti.

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Bayındır köyü Arpacık mevkisinde saat 19.30 sıralarında, yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Hasan Deniz (56) idaresindeki araç, uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda araç sürücüsü Hasan Deniz (56) ve yanında bulunan eşi Sevim Deniz’in (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun Kaza trafik kazası Bulancak

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