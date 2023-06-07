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Giresun'da suç örgütüne operasyon: 16 kişi gözaltına alındı

07.06.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Giresun'da suç örgütüne operasyon: 16 kişi gözaltına alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 4 adreste yapılan aramada, 7 cep telefonu, 2 USB bellek, 3 not defteri ile 17 muhtelif evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6'sının ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)

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Giresun operasyon

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