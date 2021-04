Giriş seviyesi Nokia G20 ve G10 ortaya çıktı

Her iki model de oldukça benzer özelliklere sahip. Ancak kamerayı önemsiyorsanız Nokia G20 açık ara favoriniz olur. 5MP ultra geniş açılı kamera ile birleştirilmiş 48MP ana modülü ve ayrıca 8MP selfie kamerası mevcut. Buna karşılık, Nokia G10’un daha temel bir kurulumu var. Arkada 13MP ana artı iki 2MP modülü ile ultra geniş değil ve 8MP selfie kamerası yerleştirilmiş. G20, performans söz konusu olduğunda ayrıcalıklı görünüyor. MediaTek Helio G35 yonga seti (8x A53 @ 2.3 GHz, GE8320 @ 680 MHz) tarafından desteklenmekte. Her zaman 4 GB RAM ile birlikte geliyor ve depolama alanı 64 veya 128 GB. G10, 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama ile bunun yerine Helio G25 tarafından desteklenmekte. Her ikisinin de özel microSD yuvaları var ve her ikisi de Android 11’e sahip.

Renk seçenekleri dışında gerisi aynı. Cihazlar 720p + çözünürlüklü 6.5 LCD içeriyor. G serisinin, 3 yıllık aylık güvenlik yamalarıyla birlikte 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri var. G10 ve G20, şimdiye kadarki Nokia’nın en büyüğü olan 5.050 mAh bataryaya sahip. Batarya, normal pil ömrünü 2 günden 3 güne çıkarıyor. Her iki telefon da 10 W şarj cihazlarını destekliyor. 4, Wi-Fi b / g / n ve Bluetooth 5.0. Telefonların yanlarında bir parmak izi okuyucusu ve bir Google Asistan düğmesi var. Ayrıca, her iki telefon da IPX2 (yağmura dayanıklı) olarak derecelendirilmiş. Nokia G10, bu ayın sonunda 140 € fiyatla satışa sunulacak.

Google Stadia, 10 yeni bağımsız oyun alıyor