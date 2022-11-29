Gitarının tellerini yenilemek isteyenlere en iyi gitar teli markaları

Gitarların en temel malzemesi olan teller, gitardan çıkan sesin de en önemli kaynağı olarak bilinir. İyi durumda, kaliteli bir tel daha hoş ses çıkaracağı gibi doğru notayı tam olarak yakalamanıza da yardımcı olur. Aksi hâlde tel sürekli olarak akort ister ve doğru notayı size sunmaz. Eğer gitarınızda bulunan tellerin yenilenmesi gerektiğini düşünüyorsanız en iyi gitar teli seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

1. En iyi gitar teli seçeneklerinden biri: D'Addario EJ27N 4/4 Normal Tension Klasik Gitar Teli

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D'Addario EJ27N 4/4 Normal Tension Klasik Gitar Teli, sesi ve gerginliğiyle kullanıcıyı memnun eden ürünler arasında yer alıyor. Naylon malzemeden olan tel, klasik gitarların alt tellerinde kullanılıyor ve içerisinde karbon ve farklı bileşikler ile üretiliyor. Gitar telleri sert, normal, yumuşak ve ekstra yumuşak olarak farklı seviyelerde üretilir. Normal tansiyon derecesinde üretilen ürün, daha çok romantik dönem klasik gitar repertuvarı için uygun olur. Gitar teli sert tansiyonda ise gitarın sesi daha parlak veya metalik çıkar, yumuşak tansiyon tellerde ise daha pastel tonlarda oluşur.

2. Dengeli bir ses için: D'Addario Klasik Gitar Teli Ej45 Set

D'Addario Klasik Gitar Teli Ej45 Set, zengin tonlarda balans arayanlar için ideal teller arasında yer alıyor. Kullanım esnasında oluşan rahatlık duygusu ve dinamik projeksiyonu sayesinde çok tercih edilen bir ürün. Pro Arte, D'Addario'nun dünyada en çok tercih edilen üst sınıf klasik gitar telleri olarak biliniyor. Teller, bilgisayar kontrollü lazer makinelerle optimum seviyede üretilerek tasnif edilir. Çok katmanlı yapıya sahip olan tellerin içerisinde naylon çekirdek kullanılır. Tellerin dışı ise gümüş kaplanmış bakır malzeme sarılarak üretilir. Bu sayede tutarlı ve dengeli bir ses aralığı oluşur.

3. Etkili performans, ulaşılabilir fiyat: Pitbull Klasik Gitar Teli Silver Seri

Gitar teli seçerken dengeli bir tansiyon arıyorsanız Pitbull Klasik Gitar Teli Silver Seri tam size göre! Rahat bir çalma performansı sunan bu ürünler, sundukları performansla da kullanıcıları memnun eder. Gümüş kaplı yapısı sayesinde hoş bir görüntü sunar. Uzun bir raf ömrü için teller VCI paketleme ile ambalajlanarak saklanır. Gitar telinin değişim zamanını tellerin kullanılma miktarı belirler. Teller kullanıldıkça parmak uçlarına oluşan terleme ile beraber tellerde oksitlenme görülür ve değişim süreleri kısalır. Fazla kullanılmayan gitarların telleriyse daha uzun süre bekleyebilir.

4. Kaliteli seçeneklerden biri: Gold Akustik Gitar Teli

Yerli olarak üretilen Gold Akustik Gitar Teli, özel olarak yapılan kaliteli ürünler arasında yer alıyor. Yukarı ve aşağı oynatılabilen teller 120 santimetreye kadar uzarken 70 santimetreye kadar da kısalabilir. Ürün, akustik gitar için toplam altı adetlik tam bir set hâlinde kullanıcıya ulaşır. "Gitar teli nasıl değiştirilir?" sorusu tel almayı planlayan birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alır. Gitar teli değiştirmek için ilgili mağazalardan yardım alabilir veya internet üzerinden araştırma yaparak telleri kendiniz de değiştirebilirsiniz. Tek yapmanız eski teli yerinden çıkarıp yenisini uygun bir şekilde yerleştirmek.

5. Uzun ömürlü: Elixir 11052 Nanoweb 80/20 Bronze Akustik Gitar Teli

Altı adet gitar telinden oluşan Elixir 11052 Nanoweb 80/20 Bronze Akustik Gitar Teli, kullanıcıları memnun eden tınılara sahip bir ürün. Akustik gitarlarda kullanılan ürün içerisinde farklı kalınlıklarda teller bulunuyor. Yeni tel almayı düşünenler "Gitar teli nasıl takılır?" diye merak ediyor. Bunun için öncelikle gitarı sağlam bir zemine oturtmak gerekiyor. Daha sonra eski tel, gitarın üzerinden nazik bir şekilde çıkarılıp yeni tel aynı şekilde yerine takılır ve uygun seviyeye kadar gerilir. Son olarak ise gitarın akordunu yaparak yeni taktığınız teli test edebilirsiniz.

6. Parlak ve güzel bir tını arayanlara: Savarez T50J Tomatito High Tension Flamenco Gitar Teli

En iyi gitar teli markaları arasında yer alan ve Savarez tarafından üretilen T50J Tomatito High Tension Flamenco Gitar Teli, parlak ses tonuyla kullananları kendisine bağlıyor. Yüksek tansiyonda üretilen bu teller özellikle flamenco için uygun. Bazı kullanıcılar sadece bir tel koparsa ne yapması gerektiğini merak edebilir. Bu gibi durumlarda gitardaki teller yakın zamanda değiştiyse aynı marka ve model ürünle kopan teli değiştirebilirsiniz. Fakat üstünden uzun zaman geçtiyse veya gitardaki telin markasını bilmiyorsanız ton farklılığı olmaması açısından tellerin takım olarak değiştirilmesi önerilir.

7. En iyi tona siz karar verin: Klasik Gitar Teli Mavi Etiket Seti Standart Tension/Bas Teli

Gitarda kullanacağınız ses telinin markasına karar vermenin en iyi yolu farklı telleri denemek olabilir. Klasik Gitar Teli Mavi Etiket Seti Standart Tension/Bas Teli, denemeler esnasında şans verilmesi gereken ürünlerden biri. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu ürün, normal tansiyona sahip. Teller gitara yeni takıldığında sık sık akort isteyebilir. Teller ilk olarak fabrikadan çıktığında belli bir gerginlikte kararlı hâle gelir. Gitara takılıp gerilmeye başladıkça tellerin yapısı bu gerilmeye alışır ve bir süre sonra daha az akort gerektirmeye başlar. Bu sebeple yeni aldığınız telleri bir süre denemeli, ondan sonra karar vermelisiniz.

8. Yumuşak bir tını almak için: Ernıeball P02069 Klasik Gitar Teli

Gitar tellerini değiştirmeden önce gitar teli sıralamasını öğrenmek gerekir. Gitarlarda altı tel bulunur. Bu tellerin her biri bir notayı temsil eder. Bu tellerden ilki ince Mi, sonra sırasıyla Si, Sol, Re, La ve kalın Mi olarak adlandırılır. Ernıeball P02069 Klasik Gitar Teli de altılı set olarak kullanıcıya ulaşıyor. Üç adet gold, üç adet ise şeffaf teli set içerisinde bulmak mümkün. Uzun süreli kullanım için kaliteli malzemeden üretilen teller yumuşak ve kulağa hoş gelen bir tını sağlıyor.

9. Gitar teli tavsiyesi arayanlara: Orphee NX35 Klasik Gitar Teli

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Orphee NX35 Klasik Gitar Teli ses tınısı olarak beğenilirken uzun ömürlü yapısıyla da dikkat çekiyor. Tellerin ömrünü korumak ve dayanıklılığını arttırmak için temizlik yapmak gerekiyor. Özellikle yeni bir tel taktıysanız düzenli şekilde temizliğini yaparak ömrünü ve ses kalitesini uzun süre koruyabilirsiniz. Bunun için tellerin pamukçuk bırakmayan kumaşla silinmesi gerekiyor. Microfiber bezler en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Gitar çalıştıktan hemen sonra bez yardımıyla hem ön hem arka yüzünü silmek gerekiyor. Böylelikle telin üzerindeki ter ve tozlar temizlenerek oksitlenmesi önlenmiş oluyor.

10. Kaliteli tel ve avantajlı fiyat: Karin Klasik Gitar Takım Teli

En iyi gitar teli markası seçeneklerinden biri olan Karin Klasik Gitar Takım Teli uygun fiyatıyla da kullanıcıların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Eğer gitarınızı 2-6 ay arasında bir zaman diliminde çalmadıysanız tekrar çalışmaya başlamadan önce tellerini değiştirmekte fayda olabilir. Aynı zamanda gözle ufak bir gözlem yaparak da karar verebilirsiniz. Tel üzerinde ezilmeler veya oksitlenmeler bulunuyorsa bu durumda telleri değiştirmek faydalı olur. Yapısı bozulan teller akort tutmaz. Daha verimli ve hızlı bir çalışma için iyi durumda olan tellerle çalışmak gerekir.