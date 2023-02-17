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Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Diyanet açıkladı: Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak!

17.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıyabi cenaze namazı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için, Diyanet'ten yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Diyanet, depremde yaşamını yitirenler için 17 Şubat 2023 Cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı. Peki, Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? İşte gıyabi cenaze namazının kılınışı...

Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Diyanet açıkladı: Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Gıyabi cenaze namazı ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bugün, Cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak. Diyanet'ten yapılan açıklamanın ayrıntıları ve konuya ilişkin bilgiler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte gıyabi cenaze namazının kılınışı...

GIYABİ CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Gıyabi cenaze namazının normal kılınan cenaze namazından farkı yoktur.

Deprem ve doğal afetlerde yaşanan toplu ölümlerde kişilerin vefat sebepleri zikredilerek niyet getirilir.

GIYABİ CENAZE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için "Niyet ettim depremde vefat edenlerin cenaze namazını kılmaya, uydum imama (imam ise 'cenaze namazını kıldırmaya)" şeklinde niyet eder.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINIŞI

Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir.

Birincisi ihram tekbiri olmak üzere toplamda 4 defa tekbir getirilir.

Birinci tekbirden sonra Sübhaneke suresi okunur.

İkinci tekbirden sonra Peygamber Efendimize (sav) salat ve selam getirilir. Salli- Barik dualarını okumak daha faziletlidir.

Üçüncü tekbirden sonra vefat edenlere dua edilir. Bilenler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38), bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fatiha” suresini veya başka bir duayı okurlar.

Dördüncü tekbirden sonra müminlere dua edilir ve sonrasında selam verilir.

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