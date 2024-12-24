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Giyemediği gelinlik içinde ukde oldu! Kendini gelinlik dikmeye adadı

24.12.2024 15:16
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Sorgun'da yaşayan Terzi Hüsne Erkılıçoğlu, giyemediği gelinlik içinde ukde olunca kendini çocuklara gelinlik ve abiye dikmeye adadı.

Giyemediği gelinlik içinde ukde oldu! Kendini gelinlik dikmeye adadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hüsne Erkılıçoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle bir terzi dükkanı açtı. Erkılıç, çocuklarını büyüttükten sonra kendisine meşgale aradığını, akrabalarına, yakın çevresine dikiş dikerek ve gelinlikçilere tadilat işlerinde yardımcı olarak mesleğe başladığını söyledi.

“GELİN OLURKEN 30 SENELİK GELİNLİK GİYDİĞİM İÇİN İÇİMDE UKDE KALDI”

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Küçük bir kız çocuğuyken gelinlik giymeye heves ettiğini ve evlenirken de istemediği bir gelinliği giymek zorunda kaldığını belirten Erkılıçoğlu “30 senelik eski bir gelinliği gelin olurken giydim. Bir fotoğrafım bile olmadı. İçimde kaldı. Eski nişan kıyafetimi yeniden kızımın üstüne göre diktim. O zaman dikiş konusunda hiç eğitim almamıştım. Allah vergisi becerim vardı” dedi.

“DİKTİĞİM RENKLİ KIYAFETLERİ KIZ ÇOCUKLARI GİYSİN”

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Erkılıçoğlu “Anne babalara tavsiyem kız çocuklarına bu tarz kıyafetleri giydirsinler. Benim torunum Ahsen, gelin olmaya çok özenirdi. Diktiğim kıyafetlerden ona giydirdim. Sıkıldı, hevesini aldı. Şimdi artık giymek veya gelin olmak istemiyor. Başka çocuklar buraya gelip de diktiğim kıyafetlerden giydiğinde ise kendi çocukluğumda giymiş gibi mutlu oluyorum” dedi.

KENDİ MARKASINI KURMAK İSTİYOR

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İş planlarından söz eden Erkılıçoğlu, kendi markasını kurma hayalinin olduğunu ifade edip, “Kendi markamın ürünlerini üretmek ve adımı her yerde duyurmak istiyorum. Şimdi buradan başladım ama işlerimi daha da büyütmek istiyorum. İlerleyen zamanda diktiğim kıyafetlerin, tasarımlarımın yer aldığı bir defilenin Sorgun'da düzenlenmesini isterim” şeklinde konuştu.

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İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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