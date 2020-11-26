Giysiler yıkandıktan sonra kokuyor mu? Buna neden olan şey...

Yıkamadan sonra giysilerinizin ve çarşaflarınızın biraz kokmasının bir nedeni vardır ve bu nedenle makinenizde küf birikir. Bu küf, yıkandıktan sonra geride kalan bir tür yağlı maddedir. Cilt pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanının birleşimidir. İnsanların sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanması ve düşük sıcaklıklarda yıkaması neden olur. Bu, bu kötü maddenin çamaşır makinenize yapışmasını ve çamaşırlarınızın kirli kokmasını çok kolaylaştırır.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ KULLANIN

Bu küflü sorunu çözmek için tek yapmanız gereken, sadece birkaç eski kurulama bezi ile sıcak bir döngü çalıştırmaktır. Çamaşır deterjanı eklemeyin, ancak bulaşık makinesi tableti ekleyin! Garip gelebilir, ancak bu, sıcak su ile birlikte tüm küfü giderecek ve çamaşır makinenizi temizleyecektir. Ek bir ipucu, çamaşır yıkarken sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmamaktır. Alternatif sıvı ve toz deterjanı deneyin. Giysileriniz size teşekkür edecek ve bir kez daha taze kokacak!



