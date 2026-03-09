Giysilerinin bakım rutini ne kadar doğru?

Giysilerinin de bakım rutini olmalı!

1/8 Söyle bakalım, haftada kaç kez çamaşır makinesini çalıştırıyorsun? Valla kirli sepeti doldukça. Kirli sepeti dolu kalmaz hiç. Neredeyse her gün. Haftada 1-2 kez. Ne zaman giyecek bir şeyim kalmazsa...

2/8 Deterjan seçimini neye göre yaptığını öğrenebilir miyiz? Giysilerin renklerini koruyan deterjanları seçiyorum. Bir kriterim yok ya. En ucuzu hangisiyse. İndirimde denk gelirsem sıvı alıyorum. Yoksa giysilerime uygun toz deterjan. Pek önemli değil. Leke bırakmasın yeter.

3/8 Çoğumuz yapıyoruzdur ama sana da soralım: Kuruyan kıyafetleri katlamak için günlerce beklettiğin oluyor mu? Dağ gibi birikene kadar bekliyorum. Günler mi? Çok iyimsersiniz... Kuruduğu an katlarım. Beni huzursuz ediyor öylece beklemesi.

4/8 Yıkandıktan sonra giysilerinde kalmasını sevdiğin bir koku seçer misin?

5/8 Ütülenmesi mecbur olan kıyafetlerin var mı? Bütün kıyafetlerimin ütülenmesi gerekiyor. Hiç yok. Öyle gömlekmiş, kumaş pantolonmuş giymem pek. Var ama ayda yılda bir ütülense iyi olur. Var tabii. Ayda bir kez ütülüyorum.

6/8 Şunu merak ettik: Giysilerini nasıl kurutuyorsun? Kurutma makinesine atıyorum, hoop hemen kuruyor. Çamaşır teli. Klasiktir. Hava güzelse çamaşır ipinde, değilse kalorifer peteklerinde. Balkona asıyorum işte.

7/8 Diyelim ki çamaşırlarını dışarı asmak zorunda kaldın ama yağmur yağacağını unutun ve çamaşırlar ıslandı. Yine yıkar mısın onları? Düşük programda yıkayacağım mecbur. Of ya... Aman canım, güneş açar kurur sonra. Kurutma makinesine atarım. Yoksa da içeri alırım. Dışarı asmam hiçbir şekilde. Gerekirse yeni kıyafet alırım.