KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Giysilerinize gözünüz gibi bakıyorsanız bu temizlik tüyolarını mutlaka uygulayın!

Giysilerinize gözünüz gibi bakıyorsanız bu temizlik tüyolarını mutlaka uygulayın!

31.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta kullanılan giysiler birbirinden farklı özelliklere sahip kumaşlardan üretiliyor. Sürdürülebilir modaya katkı sağlamak ve kıyafetlerinizi uzun yıllar kaliteli şekilde giyebilmek için bu kumaşların nasıl temizleneceğini bilmeniz gerekiyor. Peki, fazla zaman ve emek harcamadan hassas giysilerinizi nasıl yıkayacağınızı biliyor musunuz?

Giysilerinize gözünüz gibi bakıyorsanız bu temizlik tüyolarını mutlaka uygulayın!

Özel davetlerden günlük hayata, iş toplantılarından seyahatlere tercih edilen kıyafetler de değişiklik gösteriyor. Pamuklu, kadife, ipek, penye, polyester, yünlü ve daha birçok farklı kumaştan üretilen giysilerin her birinin ayrı temizleme koşulu bulunuyor. Özellikle narin kumaşların temizliği kullanıcıları zorlayabiliyor. Hassas kumaş türlerinin nasıl temizlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız bu yazı tam da size göre!

ÖZEN İSTEYEN İPEKLER

Oldukça hassas bir kumaş çeşidi olan ipek, özel günlerin ve en şık davetlerin vazgeçilmezlerinden. İyi bakıldığında uzun ömürlü olan ipek giysiler, dikkatli kullanılmaz ve temizlenmezlerse çok kolay deforme olabiliyorlar. Kuru temizlemeye vermek istemediğiniz ipeklerinizi mutlaka elinizde yıkamanız gerekiyor. İpek kumaşları elde yıkamak içinse izlemeniz gereken bazı yollar bulunuyor.

  • Bir leğeni soğuk suyla doldurun ve içerisine bebek şampuanı koyun.

  • İpek giysinizi leğene batırın. Ovalama ve çitileme gibi hareketlerden kaçınarak nazikçe yıkayın.

  • Leğeni boşaltın ve tekrar soğuk su ile doldurun. Bu suya birkaç damla yumuşatıcı damlatın.

  • İpeğinizi leğene batırın ve çıkartın.

  • Leğeni tekrar temiz durulama suyuyla doldurun ve ipeğinizi sıkmadan durulayın.

  • Aynı durulama işlemini birkaç kez tekrarlayın.

  • İpek giysinizi kuru ve temiz bir havlu üzerine sererek güneş görmeyen bir yerde kurumaya bırakın.

SICACIK VE YUMUŞACIK YÜNLÜLER

Kış aylarının vazgeçilmezi yünlü kazaklarınızı, atkılarınızı, berelerinizi veya paltolarınızı uzun yıllar korumak ve kullanmak istiyorsanız yıkama yaparken bu adımları takip edebilirsiniz.

  • Yıkamak istediğiniz yünlü giysilerinizi makineye atmadan önce ters çevirin.

  • Çamaşır makinenizde soğuk yıkama programını seçin.

  • Deterjan haznesine hassas giysilere özel deterjan ve yumuşatıcı koyun.

  • Yıkama sonrası yünlülerinizi doğrudan güneş ve yüksek ısıya maruz bırakmadan kurutun.

HEM ESTETİK HEM KULLANIŞLI KADİFELER

Kış aylarının şık ve sıcacık kumaşı kadifeler de narin kumaşlar ailesinden. Genellikle kuru temizleme önerilse de kadife kıyafetinizi evde kendiniz de temizleyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

  • Kadife giysinizi makinede yıkamadan önce ters çevirin.

  • Hassas bir yıkama programı seçin.

  • Çok fazla deterjan kullanmaktan kaçının.

Makinede yıkamak istemediğiniz kadifelerinizi buharla da temizleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın çöpe atmayın! Kabuğunun öyle bir etkisi var ki...Sakın çöpe atmayın! Kabuğunun öyle bir etkisi var ki...
Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!
Cam hiç bu kadar kolay temizlenmemişti! Şampuanla...Cam hiç bu kadar kolay temizlenmemişti! Şampuanla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Gizli sevgiliden flaş hamle! Hemen sildi

Gizli sevgiliden flaş hamle! Hemen sildi

Sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı!

Sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı!

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Yeni ayın hareketi başlıyor! İşte günlük burç yorumları...

Yeni ayın hareketi başlıyor! İşte günlük burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Faturayı görünce ağzını bozdu

Faturayı görünce ağzını bozdu

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.