Giysilerinize gözünüz gibi bakıyorsanız bu temizlik tüyolarını mutlaka uygulayın!

Özel davetlerden günlük hayata, iş toplantılarından seyahatlere tercih edilen kıyafetler de değişiklik gösteriyor. Pamuklu, kadife, ipek, penye, polyester, yünlü ve daha birçok farklı kumaştan üretilen giysilerin her birinin ayrı temizleme koşulu bulunuyor. Özellikle narin kumaşların temizliği kullanıcıları zorlayabiliyor. Hassas kumaş türlerinin nasıl temizlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız bu yazı tam da size göre!

ÖZEN İSTEYEN İPEKLER

Oldukça hassas bir kumaş çeşidi olan ipek, özel günlerin ve en şık davetlerin vazgeçilmezlerinden. İyi bakıldığında uzun ömürlü olan ipek giysiler, dikkatli kullanılmaz ve temizlenmezlerse çok kolay deforme olabiliyorlar. Kuru temizlemeye vermek istemediğiniz ipeklerinizi mutlaka elinizde yıkamanız gerekiyor. İpek kumaşları elde yıkamak içinse izlemeniz gereken bazı yollar bulunuyor.

Bir leğeni soğuk suyla doldurun ve içerisine bebek şampuanı koyun.

İpek giysinizi leğene batırın. Ovalama ve çitileme gibi hareketlerden kaçınarak nazikçe yıkayın.

Leğeni boşaltın ve tekrar soğuk su ile doldurun. Bu suya birkaç damla yumuşatıcı damlatın.

İpeğinizi leğene batırın ve çıkartın.

Leğeni tekrar temiz durulama suyuyla doldurun ve ipeğinizi sıkmadan durulayın.

Aynı durulama işlemini birkaç kez tekrarlayın.

İpek giysinizi kuru ve temiz bir havlu üzerine sererek güneş görmeyen bir yerde kurumaya bırakın.

SICACIK VE YUMUŞACIK YÜNLÜLER

Kış aylarının vazgeçilmezi yünlü kazaklarınızı, atkılarınızı, berelerinizi veya paltolarınızı uzun yıllar korumak ve kullanmak istiyorsanız yıkama yaparken bu adımları takip edebilirsiniz.

Yıkamak istediğiniz yünlü giysilerinizi makineye atmadan önce ters çevirin.

Çamaşır makinenizde soğuk yıkama programını seçin.

Deterjan haznesine hassas giysilere özel deterjan ve yumuşatıcı koyun.

Yıkama sonrası yünlülerinizi doğrudan güneş ve yüksek ısıya maruz bırakmadan kurutun.

HEM ESTETİK HEM KULLANIŞLI KADİFELER

Kış aylarının şık ve sıcacık kumaşı kadifeler de narin kumaşlar ailesinden. Genellikle kuru temizleme önerilse de kadife kıyafetinizi evde kendiniz de temizleyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Kadife giysinizi makinede yıkamadan önce ters çevirin.

Hassas bir yıkama programı seçin.

Çok fazla deterjan kullanmaktan kaçının.

Makinede yıkamak istemediğiniz kadifelerinizi buharla da temizleyebilirsiniz.



