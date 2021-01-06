Giysilerinize yanlışlıkla çamaşır suyu mu döktünüz? Endişelenmeyin, bu numara düzeltmenize yardımcı olabilir!

Herkes hata yapar ve bazen görevlerimize olması gerektiği kadar dikkat etmeyiz. Ancak özellikle klor ve ağartıcı gibi temizlik ürünlerinde çok dikkatli olmalıyız. En sevdiğiniz kıyafetinize çamaşır suyu döküldüyse onu kurtarmanın yolunu anlatıyoruz.

Bu temizleme hilesi için ihtiyacınız olan tek şey, analog fotoğraflar geliştirmek için kullanılan bir kimyasal olan sodyum tiyosülfattır. İki yemek kaşığı sodyum tiyosülfatı su dolu küçük bir kaseye koyun ve karıştırın. Temiz bir bez kullanın ve bunu karışımla ıslatın. Çamaşır suyu lekesini, beziniz temiz çıkana ve artık ağartıcı emmeyene kadar kurulayın. Giysilerinizi çamaşır makinesine atın ve her zaman yaptığınız gibi yıkayın.

Ancak bu numarayı yeni dökülmüş bir çamaşır suyu lekesi üzerinde denemeniz daha iyi sonuç verecektir. Eski çamaşır suyu lekelerinin düzelmesini beklemeyin.

