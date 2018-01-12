Gizlenecek ya da utanılacak bir şey yok!

'Yaralarımı seviyorum, onlar benim bir parçam'

1 / 22 Vücudumuzdaki yaralar genellikle çirkin, gizlenecek ya da utanılacak bir şey olarak görülüyor. Ancak İngiltere merkezli fotoğrafçı Sophie Mayenne, 'Behind The Scars' adlı fotoğraf projesi aracılığıyla bu algıları değiştirmeye çalışıyor.

2 / 22 Sophie, ''Fotoğrafçı olarak her zaman doğal olana ilgiliydim. Bizi farklı kılan vücudumuzdaki izlerimiz diye düşünüyorum. Projeye ilk başladığımda bir kişide bile olsa fark oluşturabilirsem, başarılı oldum diyordum. Proje büyüdükçe, daha fazla insana ulaşacağını ve olumlu bir etki yapmaya devam etmesini umuyorum''diye konuşuyor.

3 / 22 Yıllarca taşıdıkları psikolojik travma ve güvensizliğin bu sayede aşılabileceğini düşünüyor Sophie.

4 / 22 Öyle görünüyor ki, Sophie'nin projesi, insanların hikayelerini anlatmaya ve güvensizlik yükünü hafifletmesinden ilham alarak, başarmak için yola koyduğu olumlu etkiye sahip görünüyor.

5 / 22 İşte projeye destek olan, yaralarıyla barışmış kadınlar...

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