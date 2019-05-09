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'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bolu'nun Güney Felakettin köyünde, çıkan hazineyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürecekleri ve gizli görevde olduklarını söyleyerk define amaçlı kazı yaparken gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan 5 kişiden albay Kadri Y. ile emniyet müdürü Metin K., avukatlarının itirazları üzerine tahliye edildi.

Ankara'da görevli emniyet müdürü Metin K. ve Albay Kadri Y., 14 Nisan'da, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile görüşerek gizli görev için kazı yapmaya geldiklerini söyledi. Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K., Bolu İl Jandarma Komutanı'na Güneyfelakettin köyünde kazı yapacaklarını, 'Hacı' isminde kişi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir kişi tarafından yönlendirildikleri söyledi.

Metin K. ve Kadri Y., kazıdan çıkarılacak malzemelerin Ankara'da külliyeye götürülerek, gizli ödeneğe aktarılacağını ve kendilerinin de bu konuda gizli görevlendirildiklerini söyledi. Daha sonra Metin K. ve Kadri Y. ile 14 kişilik ekip, iş makineleri ve 2 TIR'la Güneyfelakettin köyünde kazı çalışmasına başladı.
Durumdan şüphelenen Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, konuyu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcılık, konuyu araştırınca böyle bir gizli görev olmadığını tespit ederek, jandarmaya operasyon talimatı verdi. Jandarma ekipleri, kazı yapılan alana operasyon düzenledi.
Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K. ile üst düzey bürokrat, şirket yöneticisi ve siyasilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ankara KOM Şube'de görevli emniyet müdürü Metin K., Ankara'da görevli Albay Kadri Y. ile Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K.'nin, avukatlarının itirazı üzerine önceki gün tahliye edilmelerine karar verildi. Operasyonla ilgili tutuklu sayısı, 3'e düştü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bolu hazine

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