Glitter makyajın inceliklerini anlattı! Herkes yanlış uyguluyor...

Makyaj stiliniz ile göz kamaştırıcı bir görüntü yaratmaya ne dersiniz? Glitter makyajın inceliklerini öğrenerek kendinizi büyülü bir dünyanın içerisinde bulabilirsiniz. Hazırsanız glitter makyaja dair incelikleri öğrenmeye başlayabiliriz.
BÜYÜLÜ DÜNYANIN ELÇİSİ GLİTTER MAKYAJ STİLİ
Işıltı ve parlaklık anlamına gelen glitter, son zamanların en sevilen makyaj stillerinden biri. Glitter makyaj doğru ürünler ile uygulandığında büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Makyajı dilerseniz sadece göz çevrenize, dilerseniz de teninize uygulayarak ışıl ışıl olabilirsiniz. Özel günlerinizde parlamanıza yardımcı olan makyajı kıyafetleriniz ile kombinleyerek farklı bir tarz yakalayabilirsiniz. Cesaretini sergilemek isteyen kadınların tercihi glitter makyaj ile parti zamanı!
GLİTTER MAKYAJ İLE PARLAK YANSIMALAR
Dengeli bir glitter makyaj için uygulamanız gereken adımlar şöyle:
Öncelikle, cildinizi temizleyici bir ürün ile arındırmanız gerekir. Makyaj bazı uygulayarak renk eşitliği sağlayabileceğiniz gibi göz altlarınıza da kapatıcı sürüp aydınlık bir görünüm verebilirsiniz.
Ten renginize uygun ince yapılı bir fondöten ile yüzünüzü aydınlık ve pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz.
Elmacık ve çene kemiği ile birlikte kaş kemiğinizi de aydınlatarak vurgulayabilirsiniz.
Pudra ile fondöteninizi sabitleyerek makyajın yüzünüze oturmasını sağlayabilirsiniz.
En önemli kısım olan göz makyajınıza metalik tonlarda bir far ile başlayabilirsiniz. Dilerseniz parlak bir göz kalemi ile de çekici bir görünüm oluşturabilirsiniz. Eyeliner seçiminizi pırıltılı yapmanız ışıltınızı artırır. Eyelinerı kavisli ya da kedi gözü formunda çekerek dikkatleri üzerinizde toplamaya ne dersiniz? Koyu renk bir rimel ile vurucu bakışlar yakala!
Allığınızı yoğun bir şekilde sürerek yanaklarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.
GLİTTER VURGUSU NEREDE OLMALI?
Makyajın değişmez kuralı, yüzün sadece belli bir bölgesini ön plana çıkarmaktır. Glitter makyaj stilinde biraz daha esnek davranabilirsiniz. Gözlerinize simli far uyguladığınızda, dudaklarınıza mat ya da parlak bir ruj sürerek dengeyi kurabilirsiniz. Koyu renk mat bordo bir ruj ile bol simli nude tonlarda bir far ilişkisi çarpıcı bir görünüm ortaya çıkarabilir. Mat rujunuzun üzerine hafif bir parlaklık vererek hayallerinizi süsleyen yansımayı yakalayabilirsiniz.
GÖZÜNÜZDEN DAMLAYAN IŞILTI
Göz makyajınızı vurgulamak için kedi gözü formunda çektiğiniz eyelinera efekt katmaya ne dersiniz? Eyelinerı sürdükten sonra dilediğiniz noktaya çeşitli formlarda bulunan simlerden sürebilirsiniz. Dilerseniz dağınık, dilerseniz damla şeklinde uygulayarak havalı görünebilirsiniz.
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