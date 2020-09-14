Glitter makyajın inceliklerini anlattı! Herkes yanlış uyguluyor...

Makyaj stiliniz ile göz kamaştırıcı bir görüntü yaratmaya ne dersiniz? Glitter makyajın inceliklerini öğrenerek kendinizi büyülü bir dünyanın içerisinde bulabilirsiniz. Hazırsanız glitter makyaja dair incelikleri öğrenmeye başlayabiliriz.

BÜYÜLÜ DÜNYANIN ELÇİSİ GLİTTER MAKYAJ STİLİ

Işıltı ve parlaklık anlamına gelen glitter, son zamanların en sevilen makyaj stillerinden biri. Glitter makyaj doğru ürünler ile uygulandığında büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Makyajı dilerseniz sadece göz çevrenize, dilerseniz de teninize uygulayarak ışıl ışıl olabilirsiniz. Özel günlerinizde parlamanıza yardımcı olan makyajı kıyafetleriniz ile kombinleyerek farklı bir tarz yakalayabilirsiniz. Cesaretini sergilemek isteyen kadınların tercihi glitter makyaj ile parti zamanı!

GLİTTER MAKYAJ İLE PARLAK YANSIMALAR

Dengeli bir glitter makyaj için uygulamanız gereken adımlar şöyle: