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Global Mobil Ödülleri sahiplerini buldu

04.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global Mobil Ödülleri yarışması için listelenen cihazlar için oylama yapıldı. En iyi telefon kategorisi için yapılan oylamada kurul, tasarım, yenilik, performans, özellikler, ticari başarı ve güvenilirlik gibi kriterleri dikkate alınarak oylarını verdi.

Global Mobil Ödülleri sahiplerini buldu

Ocak ayında S21 ve S21+ varyantlarıyla birlikte piyasaya sürülen Samsung Ultra versiyonu, yılın en iyi akıllı telefonu unvanı için güçlü rakiplerle yarıştı. Samsung’un en üst düzey cep telefonuna rakip olarak, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro ve Galaxy S20 FE 5G modelleri vardı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Global Mobil Ödülleri’nin (GLOMO Ödülleri) 2021 sayısında “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinin sahibi oldu. Cihazın özelliklerini hatırlatmadan önce fiyatını da söyleyelim. Türkiye’de indirimli olarak 14.000 TL’ye satın alınabilir durumda.

Cihazın özelliklerini hatırlatacak olursak;

Ekran: 6.8 inç AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
Bellek: 12/16 GB
Depolama: 128/256 GB
Arka Kamera: 108 Megapiksel+12+10+10 Megapiksel
Ön Kamera: 40 Megapiksel Çözünülürlük
Pil: 5.000 mAh pil (25W hızlı şarj)
Yazılım: Android Samsung One UI 3.1

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