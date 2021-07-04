Global Mobil Ödülleri sahiplerini buldu

Ocak ayında S21 ve S21+ varyantlarıyla birlikte piyasaya sürülen Samsung Ultra versiyonu, yılın en iyi akıllı telefonu unvanı için güçlü rakiplerle yarıştı. Samsung’un en üst düzey cep telefonuna rakip olarak, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro ve Galaxy S20 FE 5G modelleri vardı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Global Mobil Ödülleri’nin (GLOMO Ödülleri) 2021 sayısında “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinin sahibi oldu. Cihazın özelliklerini hatırlatmadan önce fiyatını da söyleyelim. Türkiye’de indirimli olarak 14.000 TL’ye satın alınabilir durumda.

Cihazın özelliklerini hatırlatacak olursak;

Ekran: 6.8 inç AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Bellek: 12/16 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 108 Megapiksel+12+10+10 Megapiksel

Ön Kamera: 40 Megapiksel Çözünülürlük

Pil: 5.000 mAh pil (25W hızlı şarj)

Yazılım: Android Samsung One UI 3.1

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