Gmail ve Outlook kullanıcılarına uyarı! Bu e-postalara dikkat edin

Bilgisayar korsanları, kullanıcılarının özel bilgilerini veya finansal bilgilerini tehdit etmeye devam ediyor. Bazen kötü amaçlı yazılım yüklü sahte bir uygulama ile insanları tehdit eden korsanlar, bazen de bir e-posta aracılığıyla insanları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi ise Gmail ve Outlook kullanıcıları, yeni ve tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyarılıyor.

SAHTE E-POSTALARLA KULLANICILARI TEHLİKEYE ATIYORLAR

The Sun'ın haberine göre; Binlerce dolara mal olabilecek yeni dolandırıcılık yöntemi, bir siber güvenlik şirketinden geliyormuş gibi görünen, ancak şirketle alakası olmayan e-postalar kullanılarak yapılıyor. Söz konusu e-postalar, kullanıcıların aboneliklerinin yenilendiğini iddia ediyor. Hatta bu e-postalardan bazıları sahte ürünler bile vaat ediyor. Kullanıcılar hiç yapmadıkları bir satın alım hakkında e-posta gelince şaşırıyor. E-postada ise geri ödeme için iletişim bilgisi bulunuyor. Kullanıcılar da geri ödeme için iletişime geçiyor. İşte dolandırıcılık böyle başlıyor.

Buradaki amaç, para iadesi sözü vermek ve kullanıcılara borçlarının olduğunu düşündürmek. Bu, para iadesi için kullanıcıları finansal bilgilerini vermeye ikna etmek adına kullanılıyor. Ancak dolandırıcılar, banka bilgilerinizi geri ödeme yapmak yerine para çalmak için kullanıyorlar.

TELEFON NUMARASI ARANDI

Dolandırıcılığı ortaya çıkartan Snopes, e-postalarda görünen numarayı aradığını söyledi. Bir dolandırıcıyla bağlantı kurduğunu ifade eden siteye göre, dolandırıcı, e-postadaki fatura numarasını istedi.

HERKES BU DOLANDIRICILIĞIN BİR KURBANI OLABİLİR: DİKKAT EDİN

E-posta adresi olan herkesin bu geri ödeme dolandırıcılığının bir kurbanı olabileceği belirtiliyor. Bu yüzden, bir Gmail veya Outlook hesabınız varsa, bu e-postalara dikkat edin. Dolandırıcılığı ortaya çıkartan Snopes, en iyisinin bu tarz iddialarda bulunan dolandırıcılık e-postalarını silmek olduğunun altını çiziyor.

