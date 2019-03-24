GMİS yeni başkanını seçti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda, genel başkanlığa Hakan Yeşil seçildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile HEMA'da çalışan işçilerin örgütlü olduğu GMİS Olağan Genel Kurulu'nun 2'nci gününde, başkanlık seçimleri yapıldı. Şemsi Denizer Konferans Salonu'ndaki genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Demirci ile Hakan Yeşil yarıştı. 263 delegenin oy kullandığı genel kurulda Ahmet Demirci 38, Hakan Yeşil ise 220 oy alırken, 5 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil olurken, genel başkan yardımcılığına İsa Mutlu, genel sekreterliğe Hüseyin Kolçak, genel mali sekreterliğe Volkan Yıldız, genel teşkilatlandırma ve eğitim sekreterliğine ise Tayfun Demir seçildi.

GMİS genel başkanlığına seçilen Hakan Yeşil, maden işçilerine teşekkür ederek, "Genel kurulumuz hepimize hayırlı olsun. Uzun soluklu bir yarıştı. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler, hep beraber inandık ve sonuca hep beraber vardık. Bundan sonra yapacağımız işler belli, durmak yok. Ahmet başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Onların bıraktığı yerden sonuna kadar ekibimizle beraber hazırız ve hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

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